Україна врятувала ще 3 дітей з тимчасово окупованих територій
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна врятувала ще 3 дітей з тимчасово окупованих територій

Дмитро Лубінець
діти

З тимчасово окупованих регіонів вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще трьох дітей – 17-річного юнака та двох неповнолітніх хлопчиків. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Головні тези:

  • 17-річний хлопчик та двоє неповнолітніх хлопчиків повернулись на батьківщину.
  •  Росіяни переслідували юнака через його проукраїнську позицію і допомогу ЗСУ.

Україна продовжує боротися за кожну дитину в окупації

Дмитро Лубінець розповів, що мати молодших хлопчиків через вторгнення Росії була змушена залишити Україну.

За словами омбудсмана, жінка була розлучена зі своїми двома маленькими синами, які залишалися на тимчасово окупованій території в Донецькій області у біологічного батька.

Жінка не мала змоги самотужки повернути собі дітей, тож звернулася до нашого Офісу. Їй вдалося допомогти: дітей евакуювали з окупованої території та возз’єднали з мамою. Сьогодні ця родина разом, у безпеці, і робить перші кроки до загоєння ран війни, — наголосив Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Що також важливо розуміти, 17-річний юнак навіть ризикував життям, щоб повернутися на батьківщину.

Як виявилося, росіяни переслідували хлопця через його проукраїнську позицію і допомогу ЗСУ.

На окупованій території він підтримував Україну. Через це його переслідували представники окупаційної влади: допити, погрози, залякування стали для хлопця буденністю. Проте ані страх, ані тиск не зламали його духу.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини

За словами омбудсмана, наразі підліток отримує гуманітарну та матеріальну підтримку і готується до навчання в українському освітньому закладі.

Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Викрадення Росією українських дітей — що важливо знати

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.

У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

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