Україна врятувала ще 3 дітей з тимчасово окупованих територій

З тимчасово окупованих регіонів вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще трьох дітей – 17-річного юнака та двох неповнолітніх хлопчиків. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Головні тези:
- 17-річний хлопчик та двоє неповнолітніх хлопчиків повернулись на батьківщину.
- Росіяни переслідували юнака через його проукраїнську позицію і допомогу ЗСУ.
Україна продовжує боротися за кожну дитину в окупації
Дмитро Лубінець розповів, що мати молодших хлопчиків через вторгнення Росії була змушена залишити Україну.
За словами омбудсмана, жінка була розлучена зі своїми двома маленькими синами, які залишалися на тимчасово окупованій території в Донецькій області у біологічного батька.
Що також важливо розуміти, 17-річний юнак навіть ризикував життям, щоб повернутися на батьківщину.
Як виявилося, росіяни переслідували хлопця через його проукраїнську позицію і допомогу ЗСУ.
За словами омбудсмана, наразі підліток отримує гуманітарну та матеріальну підтримку і готується до навчання в українському освітньому закладі.
Викрадення Росією українських дітей — що важливо знати
Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.
У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-