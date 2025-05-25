Украина спасла еще 303 защитников из плена РФ

25 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что еще 303 украинских защитников вернулись из российского плена в рамках масштабного обмена "1000 на 1000".
Главные тезисы
- Возвращенные военнослужащие получат необходимую медицинскую помощь, реабилитацию и денежные выплаты за время пребывания в плену.
- Президент Украины Владимир Зеленский обещает бороться за спасение каждого пленника.
Масштабный обмен пленными успешно завершен
Глава государства обращает внимание, что 25 мая домой возвращаются воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ) сообщает, что все 303 освобожденных сегодня защитников — мужчины, представители рядового и сержантского состава.
Кроме того, указано, что спасенные воины защищали Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях.
Домой возвращаются 70 защитников Мариуполя.
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