Украина спасла еще 303 защитников из плена РФ

Освобожденные защитники получат всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию, а также все надлежащие выплаты денежного довольствия за время пребывания в плену и единоразовую материальную помощь. Украина обеспечит освобожденным реинтеграцию в общество после продолжительной изоляции в российской неволе.