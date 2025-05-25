Украина спасла еще 303 защитников из плена РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина спасла еще 303 защитников из плена РФ

Владимир Зеленский
Масштабный обмен пленными успешно завершен
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25 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что еще 303 украинских защитников вернулись из российского плена в рамках масштабного обмена "1000 на 1000".

Главные тезисы

  • Возвращенные военнослужащие получат необходимую медицинскую помощь, реабилитацию и денежные выплаты за время пребывания в плену.
  • Президент Украины Владимир Зеленский обещает бороться за спасение каждого пленника.

Масштабный обмен пленными успешно завершен

303 украинских защитника вдома. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обращает внимание, что 25 мая домой возвращаются воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Спасибо команде, которая круглосуточно работала, чтобы успешно реализовать этот обмен. Обязательно вернем каждого из российского плена!

Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ) сообщает, что все 303 освобожденных сегодня защитников — мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Кроме того, указано, что спасенные воины защищали Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

Домой возвращаются 70 защитников Мариуполя.

Освобожденные защитники получат всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию, а также все надлежащие выплаты денежного довольствия за время пребывания в плену и единоразовую материальную помощь. Украина обеспечит освобожденным реинтеграцию в общество после продолжительной изоляции в российской неволе.

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