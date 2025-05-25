Україна врятувала ще 303 захисників з полону РФ

25 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що ще 303 українських оборонців повернулися з російського полону у межах масштабного обміну “1000 на 1000”.
Головні тези:
- Повернені військовослужбовці отримають необхідну медичну допомогу, реабілітацію та грошові виплати за час перебування в полоні.
- Президент України Володимир Зеленський обіцяє боротися за порятунок кожного полоненого.
Масштабний обмін полоненими успішно завершено
Глава держави звертає увагу на те, що 25 травня додом повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) повідомляє, що усі 303 визволених сьогодні оборонців — чоловіки, представники рядового та сержантського складу.
Окрім того, наголошується, що врятовані воїни захищали Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.
Додому повертаються 70 оборонців Маріуполя.
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