Україна врятувала ще 303 захисників з полону РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна врятувала ще 303 захисників з полону РФ

Володимир Зеленський
Масштабний обмін полоненими успішно завершено
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25 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що ще 303 українських оборонців повернулися з російського полону у межах масштабного обміну “1000 на 1000”.

Головні тези:

  • Повернені військовослужбовці отримають необхідну медичну допомогу, реабілітацію та грошові виплати за час перебування в полоні.
  • Президент України Володимир Зеленський обіцяє боротися за порятунок кожного полоненого.

Масштабний обмін полоненими успішно завершено

303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що 25 травня додом повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Дякую команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін. Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону!

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) повідомляє, що усі 303 визволених сьогодні оборонців — чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Окрім того, наголошується, що врятовані воїни захищали Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Додому повертаються 70 оборонців Маріуполя.

Визволені оборонці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію, а також всі належні виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу. Україна забезпечить звільненим реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

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