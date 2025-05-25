Україна врятувала ще 303 захисників з полону РФ

25 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що ще 303 українських оборонців повернулися з російського полону у межах масштабного обміну “1000 на 1000”.

Масштабний обмін полоненими успішно завершено

303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що 25 травня додом повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Дякую команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін. Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону! Поширити

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) повідомляє, що усі 303 визволених сьогодні оборонців — чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Окрім того, наголошується, що врятовані воїни захищали Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Додому повертаються 70 оборонців Маріуполя.