Украина спасла еще двух юношей из ВОТ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина спасла еще двух юношей из ВОТ

Bring Kids Back UA
дети
Read in English
Читати українською

Еще два молодых человека удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря помощи Helping to Leave.

Главные тезисы

  • Двое украинских юношей, Михаил и Антон, были спасены из временно оккупированных территорий благодаря усилиям Президента Украины и помощи волонтеров.
  • Молодым людям удалось избежать принудительной мобилизации и риска быть отправленными на фронт против своей страны.
  • После спасения из оккупации Михаил и Антон получили необходимую поддержку, включая восстановление документов и психологическую помощь.

Двух украинских подростков вывезли из оккупации

18-летний Михаил еще в 17 лет начал получать повестки от оккупационных властей. Жить под постоянным страхом принудительной мобилизации было невыносимо. Он твердо решил: никогда не пойдет воевать против своей страны. Как только достиг совершеннолетия, парень решился на рискованный выезд из оккупации.

20-летний Антон также пережил давление окупантов. В ходе обыска российские военные забрали его украинский паспорт, лишив его права на идентичность и свободу передвижения. Затем он получил повестку и оказался под реальным риском быть отправленным на фронт.

Из-за проблем с документами он не смог выехать вместе с другом, но впоследствии благодаря помощи волонтеров ему также удалось вырваться из оккупации.

Сегодня Михаил и Антон в безопасности на свободной украинской земле. Они получают необходимую помощь: восстанавливают документы, проходят психологическую поддержку и строят планы на будущее.

Мы боремся за каждого ребенка и подростка и не остановимся, пока все они не вернутся домой.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

