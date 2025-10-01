Украина спасла еще двух юношей из ВОТ

Еще два молодых человека удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря помощи Helping to Leave.
Главные тезисы
- Двое украинских юношей, Михаил и Антон, были спасены из временно оккупированных территорий благодаря усилиям Президента Украины и помощи волонтеров.
- Молодым людям удалось избежать принудительной мобилизации и риска быть отправленными на фронт против своей страны.
- После спасения из оккупации Михаил и Антон получили необходимую поддержку, включая восстановление документов и психологическую помощь.
Двух украинских подростков вывезли из оккупации
18-летний Михаил еще в 17 лет начал получать повестки от оккупационных властей. Жить под постоянным страхом принудительной мобилизации было невыносимо. Он твердо решил: никогда не пойдет воевать против своей страны. Как только достиг совершеннолетия, парень решился на рискованный выезд из оккупации.
20-летний Антон также пережил давление окупантов. В ходе обыска российские военные забрали его украинский паспорт, лишив его права на идентичность и свободу передвижения. Затем он получил повестку и оказался под реальным риском быть отправленным на фронт.
Из-за проблем с документами он не смог выехать вместе с другом, но впоследствии благодаря помощи волонтеров ему также удалось вырваться из оккупации.
Мы боремся за каждого ребенка и подростка и не остановимся, пока все они не вернутся домой.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
