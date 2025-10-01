Украина спасла еще двух юношей из ВОТ

Еще два молодых человека удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря помощи Helping to Leave.

Двух украинских подростков вывезли из оккупации

18-летний Михаил еще в 17 лет начал получать повестки от оккупационных властей. Жить под постоянным страхом принудительной мобилизации было невыносимо. Он твердо решил: никогда не пойдет воевать против своей страны. Как только достиг совершеннолетия, парень решился на рискованный выезд из оккупации.

20-летний Антон также пережил давление окупантов. В ходе обыска российские военные забрали его украинский паспорт, лишив его права на идентичность и свободу передвижения. Затем он получил повестку и оказался под реальным риском быть отправленным на фронт.

Из-за проблем с документами он не смог выехать вместе с другом, но впоследствии благодаря помощи волонтеров ему также удалось вырваться из оккупации.

Сегодня Михаил и Антон в безопасности на свободной украинской земле. Они получают необходимую помощь: восстанавливают документы, проходят психологическую поддержку и строят планы на будущее. Поделиться

Мы боремся за каждого ребенка и подростка и не остановимся, пока все они не вернутся домой.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA: