Україна врятувала ще двох юнаків з ТОТ

Ще двох молодих людей вдалося врятувати з тимчасово окупованої території у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки допомозі Helping to Leave.
Головні тези:
- Двох українських юнаків вдалося врятувати з тимчасово окупованої території завдяки ініціативі Президента України та волонтерській допомозі.
- 18-річний Михайло та 20-річний Антон пережили тиск окупантів, але вирішили не йти на фронт проти власної країни.
- Молодим людям вдалося вирватися з окупації та отримати необхідну підтримку: відновлені документи та психологічну допомогу.
Двох українських підлітків вивезли з окупації
18-річний Михайло ще у 17 років почав отримувати повістки від окупаційної влади. Жити під постійним страхом примусової мобілізації було нестерпно. Він твердо вирішив: ніколи не піде воювати проти власної країни. Щойно досягнув повноліття, хлопець наважився на ризикований виїзд з окупації.
20-річний Антон також пережив тиск окупантів. Під час обшуку російські військові забрали його український паспорт, позбавивши його права на ідентичність і свободу пересування. Згодом він отримав повістку й опинився під реальним ризиком бути відправленим на фронт.
Через проблеми з документами він не зміг виїхати разом із другом, але згодом, завдяки допомозі волонтерів, йому також вдалося вирватися з окупації.
Ми боремося за кожну дитину та підлітка і не зупинимося, поки всі вони не повернуться додому.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
