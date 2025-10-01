Україна врятувала ще двох юнаків з ТОТ
Україна врятувала ще двох юнаків з ТОТ

Bring Kids Back UA
діти
Ще двох молодих людей вдалося врятувати з тимчасово окупованої території у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки допомозі Helping to Leave.

Головні тези:

  • Двох українських юнаків вдалося врятувати з тимчасово окупованої території завдяки ініціативі Президента України та волонтерській допомозі.
  • 18-річний Михайло та 20-річний Антон пережили тиск окупантів, але вирішили не йти на фронт проти власної країни.
  • Молодим людям вдалося вирватися з окупації та отримати необхідну підтримку: відновлені документи та психологічну допомогу.

Двох українських підлітків вивезли з окупації

18-річний Михайло ще у 17 років почав отримувати повістки від окупаційної влади. Жити під постійним страхом примусової мобілізації було нестерпно. Він твердо вирішив: ніколи не піде воювати проти власної країни. Щойно досягнув повноліття, хлопець наважився на ризикований виїзд з окупації.

20-річний Антон також пережив тиск окупантів. Під час обшуку російські військові забрали його український паспорт, позбавивши його права на ідентичність і свободу пересування. Згодом він отримав повістку й опинився під реальним ризиком бути відправленим на фронт.

Через проблеми з документами він не зміг виїхати разом із другом, але згодом, завдяки допомозі волонтерів, йому також вдалося вирватися з окупації.

Сьогодні Михайло й Антон у безпеці, на вільній українській землі. Вони отримують необхідну допомогу: відновлюють документи, проходять психологічну підтримку та будують плани на майбутнє.

Ми боремося за кожну дитину та підлітка і не зупинимося, поки всі вони не повернуться додому.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:

