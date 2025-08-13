Украина спасла еще одну большую группу детей с ВОТ

Еще одну группу украинских детей удалось спасти из российской оккупации в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря помощи Save Ukraine.
Главные тезисы
- Украина успешно спасла еще одну группу украинских детей от российской оккупации в рамках инициатив Bring Kids Back UA и Save Ukraine.
- Дети, пережившие унижение, страх и изоляцию в оккупированных районах, теперь находятся в безопасности и получают психологическую помощь.
- Многие спасенные дети даже в трудные времена оставались верными Украине, проявляя свою поддержку и дух нации.
Украина спасла еще одну группу детей из оккупации
Сейчас все они в безопасности, но каждый из них испытал тяжелый опыт жизни в оккупации: унижение, страх, изоляцию и устрашение.
Пятилетний Денис стал свидетелем того, как во время атаки дрона погибла его мама, а отец потерял ноги. Теперь он каждый день спрашивает, когда мама вернется, потому что родные до сих пор не решаются сказать ему правду.
Из-за отказа опекунов Марины, Коли и Артема от российских документов оккупанты угрожали отобрать детей. Потому годами они почти не выходили из дома, чтобы не попасть в поле зрения россиян.
Мама 11-летнего Вовы и 15-летней Оли, несмотря ни на что, воспитывала своих детей украинцами, и оккупация родного города не помешала этому. Дети даже в русской школе пели гимн Украины, несмотря на опасность.
Елена с 4-летней дочерью жила на заминированной улице. Люди постоянно погибали, подрываясь на минах. Даже поход в магазин был опасен. К тому же, Елена боялась, что на нее выйдет подразделение "Смерч", которое обнаруживало проукраинских людей, и они потом исчезали.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
