Украина спасла еще одну большую группу детей с ВОТ
Украина
Украина спасла еще одну большую группу детей с ВОТ

Bring Kids Back UA
дети
Еще одну группу украинских детей удалось спасти из российской оккупации в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря помощи Save Ukraine.

Главные тезисы

  • Украина успешно спасла еще одну группу украинских детей от российской оккупации в рамках инициатив Bring Kids Back UA и Save Ukraine.
  • Дети, пережившие унижение, страх и изоляцию в оккупированных районах, теперь находятся в безопасности и получают психологическую помощь.
  • Многие спасенные дети даже в трудные времена оставались верными Украине, проявляя свою поддержку и дух нации.

Украина спасла еще одну группу детей из оккупации

Сейчас все они в безопасности, но каждый из них испытал тяжелый опыт жизни в оккупации: унижение, страх, изоляцию и устрашение.

  • Пятилетний Денис стал свидетелем того, как во время атаки дрона погибла его мама, а отец потерял ноги. Теперь он каждый день спрашивает, когда мама вернется, потому что родные до сих пор не решаются сказать ему правду.

  • Из-за отказа опекунов Марины, Коли и Артема от российских документов оккупанты угрожали отобрать детей. Потому годами они почти не выходили из дома, чтобы не попасть в поле зрения россиян.

  • Мама 11-летнего Вовы и 15-летней Оли, несмотря ни на что, воспитывала своих детей украинцами, и оккупация родного города не помешала этому. Дети даже в русской школе пели гимн Украины, несмотря на опасность.

  • Елена с 4-летней дочерью жила на заминированной улице. Люди постоянно погибали, подрываясь на минах. Даже поход в магазин был опасен. К тому же, Елена боялась, что на нее выйдет подразделение "Смерч", которое обнаруживало проукраинских людей, и они потом исчезали.

Наконец, все они в безопасности. Некоторые из этих детей впервые за годы разлуки обняли своих родных. Все спасенные сейчас получают помощь с психологической реабилитацией, оформлением документов, жильем и обучением.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

