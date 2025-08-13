Україна врятувала ще одну велику групу дітей з ТОТ

Ще одну групу українських дітей вдалося врятувати з російської окупації у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки допомозі Save Ukraine.

Україна врятувала ще одну групу дітей з окупації

Зараз усі вони у безпеці, але кожен із них пережив важкий досвід життя в окупації: приниження, страх, ізоляцію та залякування.

П’ятирічний Денис став свідком того, як під час атаки дрона загинула його мама, а батько втратив ноги. Тепер він щодня запитує, коли мама повернеться, бо рідні досі не наважуються сказати йому правду.

Через відмову опікунів Марини, Колі й Артема від російських документів окупанти погрожували відібрати дітей. Тому роками вони майже не виходили з дому, щоб не потрапити в поле зору росіян.

Мама 11-річного Вови та 15-річної Олі попри все виховувала своїх дітей українцями, і окупація рідного міста не завадила цьому. Діти навіть у російській школі співали гімн України, попри небезпеку.

Олена з 4-річною донькою жила на замінованій вулиці. Люди постійно гинули, підриваючись на мінах. Навіть похід до магазину був небезпечним. До того ж Олена боялася, що на неї вийде підрозділ “Смерч”, який виявляв проукраїнських людей, і вони потім зникали.

Нарешті всі вони у безпеці. Дехто з цих дітей вперше за роки розлуки обійняв своїх рідних. Усі врятовані зараз отримують допомогу з психологічною реабілітацією, оформленням документів, житлом та влаштуванням на навчання. Поширити

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA: