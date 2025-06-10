Украина спасла из плена РФ тяжелораненых воинов — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Украина спасла из плена РФ тяжелораненых воинов — фото

Владимир Зеленский
Обмен пленными продолжается
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Вечером 10 июня глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина смогла освободить из вражеского плена еще одну группу защитников. Что важно понимать, речь идет о тяжелораненых и раненых воинах.

Главные тезисы

  • Все освобожденные сегодня защитники имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни.
  • По соображениям безопасности точное количество освобожденных бойцов будет объявлено после завершения процесса обмена.

Обмен пленными продолжается

Продолжаем возврат наших людей, о котором договорились в Стамбуле. Сегодня — первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что это важный гуманитарный акт.

По словам украинского лидера, домой вернулись защитники из разных составляющих наших Сил обороны и безопасности Украины:

  • Вооруженных сил,

  • Национальной гвардии,

  • Государственной пограничной службы Украины,

  • Государственной специальной службы транспорта.

Обмены должны продолжаться. Делаем все, чтобы найти и вернуть каждого и каждую из плена. Благодарен всем, кто помогает.

Среди освобожденных сегодня защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Кроме представителей солдатского и сержантского состава удалось освободить и офицеров.

У всех освобожденных сегодня защитников тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез.

Возвращенные Защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и направлены на дальнейшее лечение и медицинскую реабилитацию. Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное довольствие за пребывание в неволе.

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