Україна врятувала з полону РФ важкопоранених воїнів — фото

Увечері 10 червня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна змогла звільнити з ворожого полону ще одну групу оборонців. Що важливо розуміти, йдеться про важкопоранених і поранених воїнів.
Головні тези:
- Усі звільнені сьогодні оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби.
- З міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.
Обмін полоненими триває
Глава держави звертає увагу на те, що це важливий гуманітарний акт.
За словами українського лідера, додому повернулися захисники з різних складових наших Сил оборони та безпеки України:
Збройних Сил,
Національної гвардії,
Державної прикордонної служби України,
Державної спеціальної служби транспорту.
Серед визволених сьогодні Захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше 3 років.
Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити і офіцерів.
Повернуті Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлені на подальше лікування і медичну реабілітацію. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі.
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