Україна врятувала з полону РФ важкопоранених воїнів — фото

Увечері 10 червня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна змогла звільнити з ворожого полону ще одну групу оборонців. Що важливо розуміти, йдеться про важкопоранених і поранених воїнів.

Обмін полоненими триває

Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовились у Стамбулі. Сьогодні — перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що це важливий гуманітарний акт.

За словами українського лідера, додому повернулися захисники з різних складових наших Сил оборони та безпеки України:

Збройних Сил,

Національної гвардії,

Державної прикордонної служби України,

Державної спеціальної служби транспорту.

Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає. Поширити

Серед визволених сьогодні Захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше 3 років.

Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити і офіцерів.

Усі звільнені сьогодні Оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз. Поширити

Повернуті Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлені на подальше лікування і медичну реабілітацію. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі.