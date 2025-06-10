Україна врятувала з полону РФ важкопоранених воїнів — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна врятувала з полону РФ важкопоранених воїнів — фото

Володимир Зеленський
Обмін полоненими триває
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Увечері 10 червня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна змогла звільнити з ворожого полону ще одну групу оборонців. Що важливо розуміти, йдеться про важкопоранених і поранених воїнів.

Головні тези:

  • Усі звільнені сьогодні оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби.
  • З міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.

Обмін полоненими триває

Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовились у Стамбулі. Сьогодні — перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що це важливий гуманітарний акт.

За словами українського лідера, додому повернулися захисники з різних складових наших Сил оборони та безпеки України:

  • Збройних Сил,

  • Національної гвардії,

  • Державної прикордонної служби України,

  • Державної спеціальної служби транспорту.

Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає.

Серед визволених сьогодні Захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше 3 років.

Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити і офіцерів.

Усі звільнені сьогодні Оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз.

Повернуті Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлені на подальше лікування і медичну реабілітацію. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі.

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