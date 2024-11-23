Украина спасла от голода 20 млн человек благодаря инициативе Grain from Ukraine

За время работы инициативы «Зерно из Украины» удалось спасти от голода 20 миллионов человек. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности "Grain from Ukraine" ("Зерно из Украины").
Главные тезисы
- Инициатива «Зерно из Украины» спасла от голода 20 миллионов человек в мире, обеспечивая продовольственную безопасность 400 миллионов человек в 100 странах.
- Украина является одним из крупнейших мировых доноров продовольственной безопасности, поставив более 170 тыс тонн зерна в страны Африки, Азии и Ближнего Востока.
- Президент Зеленский подчеркнул важность поддержки продовольственной безопасности и стабильности цен на продукты для различных регионов мира.
- Украинские фермеры продолжают работать, несмотря на войну и заминированность земель, продолжая обеспечивать продовольственную безопасность.
- Инициатива Grain from Ukraine демонстрирует лидерскую роль Украины в глобальной борьбе с голодом и обеспечении продовольственной безопасности.
Инициатива Grain from Ukraine спасает мир от голода
Он отметил, что Украина сохраняет лидерскую позицию в обеспечении мировой продовольственной безопасности, несмотря на войну.
Он подчеркнул, что вопрос цены на продовольствие крайне чувствителен для большинства народов Африки и значительного количества людей в Азии, Европе и Америке.
Вопрос о ценах — это вопрос о стабильности в том или ином регионе. Поэтому так важно, чтобы мы и дальше были вместе в защите продовольственной безопасности, безопасности маршрутов поставки продовольствия и других критических экспортных товаров.
По его словам, войной против Украины Россия показала, что в мире нет стран, которые были бы далеки друг от друга, и все в мире очень тесно связано.
Он поблагодарил фермеров, которые, несмотря на войну и заминированность земель, продолжали работать.
Grain from Ukraine: что известно
Украинская гуманитарная инициатива «Зерно из Украины» начата в 2022 году, эта программа предоставляет крайне необходимые продовольственные товары странам Африки, Азии и Ближнего Востока, население которых сталкивается с голодом и потенциальным голодом.
В сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН более 30 стран и международных организаций присоединились к Украине в реализации этой инициативы, и до конца 2023 года более 170 тыс. тонн зерна было доставлено в страны с самой сложной продовольственной ситуацией, включая Эфиопию, Сомали, Кению и Йемен.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-