Украина спасла от голода 20 млн человек благодаря инициативе Grain from Ukraine

За время работы инициативы «Зерно из Украины» удалось спасти от голода 20 миллионов человек. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности "Grain from Ukraine" ("Зерно из Украины").

Инициатива Grain from Ukraine спасает мир от голода

Всего за время работы «Grain from Ukraine» уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода. И это только благодаря одной нашей гуманитарной программе. В общей сложности украинский экспорт продовольствия обеспечивает 400 миллионов человек в ста странах мира. Украина является одним из самых больших мировых доноров продовольственной безопасности, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Он отметил, что Украина сохраняет лидерскую позицию в обеспечении мировой продовольственной безопасности, несмотря на войну.

Я хочу напомнить, что полномасштабное российское вторжение началось, в частности, с блокады флотом России украинских портов. Россия очень хорошо понимала, какие последствия будут от этого. Они этого хотели — хотели страшного результата для всего мира, не только для Украины. Они хотели, чтобы цены на продовольствие в мире выросли. Это не просто желание больших денег и доходов, но прежде всего о планах. Если они могут устроить продовольственную катастрофу, значит, они могут покорять народ, который зависит от импорта продовольствия. Владимир Зеленский Президент Украины

Он подчеркнул, что вопрос цены на продовольствие крайне чувствителен для большинства народов Африки и значительного количества людей в Азии, Европе и Америке.

Вопрос о ценах — это вопрос о стабильности в том или ином регионе. Поэтому так важно, чтобы мы и дальше были вместе в защите продовольственной безопасности, безопасности маршрутов поставки продовольствия и других критических экспортных товаров.

По его словам, войной против Украины Россия показала, что в мире нет стран, которые были бы далеки друг от друга, и все в мире очень тесно связано.

Цены на еду в Ливии, Нигерии, других странах Африки напрямую зависят от того, смогут ли фермеры и аграрные компании в Украине нормально работать, от того, как быстро мы сможем очистить наши поля от российских мин, от того, как быстро восстановится привычная стабильность продовольственного. рынке. Поделиться

Он поблагодарил фермеров, которые, несмотря на войну и заминированность земель, продолжали работать.

Grain from Ukraine: что известно

Украинская гуманитарная инициатива «Зерно из Украины» начата в 2022 году, эта программа предоставляет крайне необходимые продовольственные товары странам Африки, Азии и Ближнего Востока, население которых сталкивается с голодом и потенциальным голодом.