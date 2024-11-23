Україна врятувала від голоду 20 млн людей завдяки ініціативі Grain from Ukraine

За час роботи ініціативи «Зерно з України» вдалося врятувати від голоду 20 мільйонів людей. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки «Grain from Ukraine» («Зерно з України»).
Головні тези:
- Ініціатива «Зерно з України» врятувала від голоду 20 мільйонів людей у світі.
- Український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей з 100 країн світу, підтримуючи їхню продовольчу безпеку.
- Попри війну, Україна є одним із найбільших світових донорів продовольчої безпеки.
- Завдяки спільним зусиллям з Всесвітньою продовольчою програмою ООН було доставлено понад 170 тис тонн зерна до країн Африки, Азії та Близького Сходу, які потерпають від голоду.
- Україна демонструє лідерську позицію у забезпеченні продовольчої безпеки світу під час глобальних викликів та криз.
Ініціатива Grain from Ukraine рятує світ від голоду
Він відзначив, що Україна зберігає лідерську позицію у забезпеченні світової продовольчої безпеки, попри війну.
Він наголосив, що питання ціни на продовольство є вкрай чутливим для більшості народів Африки та значної кількості людей в Азії, Європі та Америці.
Питання про ціни — це питання про стабільність в тому чи іншому регіоні. Тому так важливо, щоб ми і надалі були разом у захисті продовольчої безпеки, безпеки маршрутів постачання продовольства та інших критичних експортних товарів.
За його словами, війною проти України Росія показала, що у світі немає країн, які були б далекими одна від одної, і все у світі дуже тісно пов’язано.
Він подякував фермерам, які попри війну та замінованість земель продовжували працювати.
Grain from Ukraine: що відомо
Українська гуманітарна ініціатива «Зерно з України» започаткована у 2022 році, ця програма надає вкрай необхідні продовольчі товари країнам Африки, Азії та Близького Сходу, населення яких зіштовхується з голодом та потенційним голодом.
У співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН понад 30 країн та міжнародних організацій приєдналися до України в реалізації цієї ініціативи, і до кінця 2023 року понад 170 тис тонн зерна було доставлено до країн з найскладнішою продовольчою ситуацією, включаючи Ефіопію, Сомалі, Кенію та Ємен.
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