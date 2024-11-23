Україна врятувала від голоду 20 млн людей завдяки ініціативі Grain from Ukraine

За час роботи ініціативи «Зерно з України» вдалося врятувати від голоду 20 мільйонів людей. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки «Grain from Ukraine» («Зерно з України»).

Ініціатива Grain from Ukraine рятує світ від голоду

Загалом за час роботи «Grain from Ukraine» вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду. І це тільки завдяки одній нашій гуманітарній програмі. В цілому український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у ста країнах світу. Україна є одним із найбільших світових донорів продовольчої безпеки, — наголосив Зеленський. Поширити

Він відзначив, що Україна зберігає лідерську позицію у забезпеченні світової продовольчої безпеки, попри війну.

Я хочу нагадати, що повномасштабне російське вторгнення почалося, зокрема, з блокади флотом Росії українських портів. Росія дуже добре розуміла, які наслідки будуть від цього. Вони цього хотіли — хотіли страшного результату для всього світу, не тільки для України. Вони хотіли, щоб ціни на продовольство у світі зросли. Це не просто бажання більших грошей та прибутків, але це передусім про плани. Якщо вони можуть влаштувати продовольчу катастрофу, значить вони можуть підкорювати народ, який залежить від імпорту продовольства. Володимир Зеленський Президент України

Він наголосив, що питання ціни на продовольство є вкрай чутливим для більшості народів Африки та значної кількості людей в Азії, Європі та Америці.

Питання про ціни — це питання про стабільність в тому чи іншому регіоні. Тому так важливо, щоб ми і надалі були разом у захисті продовольчої безпеки, безпеки маршрутів постачання продовольства та інших критичних експортних товарів.

За його словами, війною проти України Росія показала, що у світі немає країн, які були б далекими одна від одної, і все у світі дуже тісно пов’язано.

Ціни на їжу в Лівії, Нігерії, інших країнах Африки прямо залежать від того, чи зможуть фермери та аграрні компанії в Україні нормально працювати, від того, як швидко ми зможемо очистити наші поля від російських мін, від того, як швидко відновиться звична стабільність продовольчого ринку. Поширити

Він подякував фермерам, які попри війну та замінованість земель продовжували працювати.

Grain from Ukraine: що відомо

Українська гуманітарна ініціатива «Зерно з України» започаткована у 2022 році, ця програма надає вкрай необхідні продовольчі товари країнам Африки, Азії та Близького Сходу, населення яких зіштовхується з голодом та потенційним голодом.