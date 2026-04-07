Украина способна разблокировать Ормузский пролив

Согласно данным издания Euronews, Украина действительно готова присоединиться к разблокированию Ормузского пролива. Несмотря на это, пока команда президента Владимира Зеленского не получала никаких запросов на этот счет от своих союзников.

Украина может решить сложную международную проблему

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он и его команда открыты для обсуждения этого вопроса.

Глава государства обратил внимание на то, что ситуация в Персидском заливе напоминает опыт Украины в Черном море.

Президент подразумевает запуск зернового коридора, который работал даже несмотря на попытки России блокировать морские пути.

Как отметил Владимир Зеленский, подход Украины к решению этой проблемы может объединять:

военные конвои для сопровождения судов;

системы перехвата дронов;

средства радиоэлектронной борьбы;

морские беспилотники для защиты.

Владимир Зеленский также подтвердил, что в случае необходимости возможен даже сценарий частичного контроля над проливом — подобно тому, как это было реализовано в Черном море.

Ни для кого не секрет, что именно у Украины есть уникальный опыт борьбы с дронами, прежде всего иранскими "шахедами".