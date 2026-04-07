Украина способна разблокировать Ормузский пролив

Согласно данным издания Euronews, Украина действительно готова присоединиться к разблокированию Ормузского пролива. Несмотря на это, пока команда президента Владимира Зеленского не получала никаких запросов на этот счет от своих союзников.
Главные тезисы
- У Украины есть уникальный опыт борьбы с дронами, что может быть решающим фактром на Ближнем Востоке.
- Она может предложить союзникам целый спектр выходов из сложившейся ситуации.
Украина может решить сложную международную проблему
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он и его команда открыты для обсуждения этого вопроса.
Глава государства обратил внимание на то, что ситуация в Персидском заливе напоминает опыт Украины в Черном море.
Президент подразумевает запуск зернового коридора, который работал даже несмотря на попытки России блокировать морские пути.
Как отметил Владимир Зеленский, подход Украины к решению этой проблемы может объединять:
военные конвои для сопровождения судов;
системы перехвата дронов;
средства радиоэлектронной борьбы;
морские беспилотники для защиты.
Владимир Зеленский также подтвердил, что в случае необходимости возможен даже сценарий частичного контроля над проливом — подобно тому, как это было реализовано в Черном море.
Ни для кого не секрет, что именно у Украины есть уникальный опыт борьбы с дронами, прежде всего иранскими "шахедами".
Именно этот фактор может стать решающим на Ближнем Востоке, где угроза ударов с побережья Ирана остается аномальной.
