Україна здатна розблокувати Ормузьку протоку
Україна може вирішити складну міжнародну проблему
Джерело:  Euronews

Згідно з даними видання Euronews, Україна дійсно готова долучитися до розблокування Ормузької протоки. Попри це, поки що команда президента Володимира Зеленського не отримувала жодних запитів з цього приводу від своїх союзників.

Головні тези:

  • Україна має унікальний досвід боротьби з дронами, що може бути вирішальним фактром на Близькому Сході.
  • Вона може запропонувати союзникам цілий спектр виходів із ситуації, що сталася.

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він та його команда відкриті до обговорення цього питання.

Глава держави звернув увагу на те, що ситуація в Перській затоці нагадує досвід України у Чорному морі.

Президент має на увазі запуск зернового коридору, який працював навіть попри спроби Росії блокувати морські шляхи.

Як зазначив Володимир Зеленський, підхід України у вирішенні цієї проблеми може об’єднувати:

  • військові конвої для супроводу суден;

  • системи перехоплення дронів;

  • засоби радіоелектронної боротьби;

  • морські безпілотники для захисту.

Володимир Зеленський також підтвердив, що у разі потреби можливий навіть сценарій часткового контролю над протокою — подібно до того, як це було реалізовано в Чорному морі.

Ні для кого не секрет, що саме Україна має унікальний досвід боротьби з дронами, насамперед іранськими “шахедами”.

Конкретно цей фактор може стати вирішальним на Близькому Сході, де загроза ударів із узбережжя Ірану залишається аномальною.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Конгресі США ініціюють імпічмент глави Пентагону
Гегсету можуть оголосити імпічмент
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила російський фрегат "Адмірал Ессен" — аналітики
"Адмірал Ессен" знову під ударом України
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Сьогодні вночі загине ціла цивілізація — Трамп
Трамп знову намагається залякати Іран

