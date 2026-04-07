Україна здатна розблокувати Ормузьку протоку

Згідно з даними видання Euronews, Україна дійсно готова долучитися до розблокування Ормузької протоки. Попри це, поки що команда президента Володимира Зеленського не отримувала жодних запитів з цього приводу від своїх союзників.

Україна може вирішити складну міжнародну проблему

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він та його команда відкриті до обговорення цього питання.

Глава держави звернув увагу на те, що ситуація в Перській затоці нагадує досвід України у Чорному морі.

Президент має на увазі запуск зернового коридору, який працював навіть попри спроби Росії блокувати морські шляхи.

Як зазначив Володимир Зеленський, підхід України у вирішенні цієї проблеми може об’єднувати:

військові конвої для супроводу суден;

системи перехоплення дронів;

засоби радіоелектронної боротьби;

морські безпілотники для захисту.

Володимир Зеленський також підтвердив, що у разі потреби можливий навіть сценарій часткового контролю над протокою — подібно до того, як це було реалізовано в Чорному морі.

Ні для кого не секрет, що саме Україна має унікальний досвід боротьби з дронами, насамперед іранськими “шахедами”.