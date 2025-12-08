Украина, США и РФ не имеют единого взгляда на Донбасс — Зеленский
Украина, США и РФ не имеют единого взгляда на Донбасс — Зеленский

Зеленский
Источник:  Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участники переговоров, которые сейчас обсуждают мирную инициативу при посредничестве США, имеют разное видение вопроса территорий на востоке страны.

Главные тезисы

  • Участники переговоров по мирной инициативе для Донбасса имеют разные взгляды на территориальные вопросы.
  • Элементы плана США требуют дополнительных обсуждений, включая гарантии безопасности и контроль над восточными регионами.
  • Мирные переговоры затрудняются из-за недостатка согласия

Мирные переговоры буксуют из-за вопросов Донбасса — Зеленский

Об этом глава государства рассказал в телефонном интервью.

Есть видение США, России и Украины — и у нас нет единого взгляда на Донбасс.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам Президента, элементы плана США нуждаются в дальнейшем обсуждении ряда «чувствительных вопросов», включая гарантии безопасности для Украины и контроль над восточными регионами.

Он добавил, что в переговорах еще не было достигнуто соглашение по поводу территорий Донецкой и Луганской областей.

Также Зеленский сказал, что Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности со стороны западных союзников, прежде всего, из США.

Есть один вопрос, на который я и все украинцы хочу получить ответ: если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры?

