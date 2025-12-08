Украина, США и РФ не имеют единого взгляда на Донбасс — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участники переговоров, которые сейчас обсуждают мирную инициативу при посредничестве США, имеют разное видение вопроса территорий на востоке страны.
Главные тезисы
- Участники переговоров по мирной инициативе для Донбасса имеют разные взгляды на территориальные вопросы.
- Элементы плана США требуют дополнительных обсуждений, включая гарантии безопасности и контроль над восточными регионами.
- Мирные переговоры затрудняются из-за недостатка согласия
Мирные переговоры буксуют из-за вопросов Донбасса — Зеленский
Об этом глава государства рассказал в телефонном интервью.
По словам Президента, элементы плана США нуждаются в дальнейшем обсуждении ряда «чувствительных вопросов», включая гарантии безопасности для Украины и контроль над восточными регионами.
Он добавил, что в переговорах еще не было достигнуто соглашение по поводу территорий Донецкой и Луганской областей.
Также Зеленский сказал, что Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности со стороны западных союзников, прежде всего, из США.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-