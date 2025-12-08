Україна, США та РФ не мають єдиного погляду щодо Донбасу — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які нині обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, мають різне бачення щодо питання територій на сході країни.
Головні тези:
- Учасники переговорів мають різні бачення щодо питання територій на сході України.
- Стратегічні елементи плану США потребують додаткових обговорень, включаючи гарантії безпеки та контроль над східними регіонами.
- Поки що немає згоди у питанні щодо територій Донецької та Луганської областей.
Мирні перемовини буксують через питання Донбасу — Зеленський
Про це глава держави розповів в телефонну інтерв’ю.
За словами Президента, елементи плану США потребують подальшого обговорення з низки «чутливих питань», включаючи гарантії безпеки для України та контроль над східними регіонами.
Він додав, що в переговорах ще не було досягнуто згоди у питанні щодо територій Донецької та Луганської областей.
Також Зеленський сказав, що Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки з боку західних союзників, перш за все зі США.
