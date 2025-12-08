Україна, США та РФ не мають єдиного погляду щодо Донбасу — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які нині обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, мають різне бачення щодо питання територій на сході країни.

Мирні перемовини буксують через питання Донбасу — Зеленський

Про це глава держави розповів в телефонну інтерв’ю.

Є бачення США, Росії та України — і в нас немає єдиного погляду щодо Донбасу. Володимир Зеленський Президент України

За словами Президента, елементи плану США потребують подальшого обговорення з низки «чутливих питань», включаючи гарантії безпеки для України та контроль над східними регіонами.

Він додав, що в переговорах ще не було досягнуто згоди у питанні щодо територій Донецької та Луганської областей.

Також Зеленський сказав, що Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки з боку західних союзників, перш за все зі США.