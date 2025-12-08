Україна, США та РФ не мають єдиного погляду щодо Донбасу — Зеленський
Україна
Україна, США та РФ не мають єдиного погляду щодо Донбасу — Зеленський

Read in English
Джерело:  Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які нині обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, мають різне бачення щодо питання територій на сході країни.

Головні тези:

  • Учасники переговорів мають різні бачення щодо питання територій на сході України.
  • Стратегічні елементи плану США потребують додаткових обговорень, включаючи гарантії безпеки та контроль над східними регіонами.
  • Поки що немає згоди у питанні щодо територій Донецької та Луганської областей.

Мирні перемовини буксують через питання Донбасу — Зеленський

Про це глава держави розповів в телефонну інтерв’ю.

Є бачення США, Росії та України — і в нас немає єдиного погляду щодо Донбасу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами Президента, елементи плану США потребують подальшого обговорення з низки «чутливих питань», включаючи гарантії безпеки для України та контроль над східними регіонами.

Він додав, що в переговорах ще не було досягнуто згоди у питанні щодо територій Донецької та Луганської областей.

Також Зеленський сказав, що Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки з боку західних союзників, перш за все зі США.

Є одне питання, на яке я — і всі українці — хочу отримати відповідь: якщо Росія знову розпочне війну, що робитимуть наші партнери?

