Украина трансформирует систему противодействия российским шахедам — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командование Воздушных сил ВСУ доложило вместе с Министерством обороны трансформировать систему противодействия «шахедам» на фоне сложной ситуации в энергетическом секторе.
Главные тезисы
- Украина трансформирует систему противодействия шахедам на фоне сложной ситуации в энергетическом секторе.
- Воздушные силы и Министерство обороны реализуют меры по стабилизации энергосистемы и усилению защиты от российских дронов.
Воздушные силы и Минобороны трансформируют систему противодействия шахматам РФ
Об этом глава государства сообщил по результатам энергетического селектора.
Зеленский отметил, что министр внутренних дел доложил о поставках дополнительных генераторов и сформированном запасе оборудования. Глава государства в этой связи выразил благодарность партнерам, помогающим преодолеть ситуацию.
Президент уточнил, что энергетический селектор фокусировался вокруг ситуации в тех регионах, где сложнее всего. Речь шла о Киеве и области, в частности, Белая Церковь, Васильков, Борисполь, а также Харьков и область, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Чернигов и область, Сумщина, Одесса и область.
Для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады из других регионов, помогают работники Укрзализныци и других государственных компаний.
