Украина трансформирует систему противодействия российским шахедам — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командование Воздушных сил ВСУ доложило вместе с Министерством обороны трансформировать систему противодействия «шахедам» на фоне сложной ситуации в энергетическом секторе.

Воздушные силы и Минобороны трансформируют систему противодействия шахматам РФ

Об этом глава государства сообщил по результатам энергетического селектора.

Министр энергетики доложил о темпах восстановления и конкретных мерах по стабилизации энергосистемы. Министр обороны доложил об объемах поставок дронов-перехватчиков и реальной ситуации с убытком российских дронов — определенные объемы поставок будут соблюдены. Командующий Воздушными силами ВСУ доложил о системе противодействия «шахедам» — вместе с министром обороны реализуют трансформацию этой системы. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что министр внутренних дел доложил о поставках дополнительных генераторов и сформированном запасе оборудования. Глава государства в этой связи выразил благодарность партнерам, помогающим преодолеть ситуацию.

Кроме того, были определены отдельные задачи Службы безопасности Украины.

Президент уточнил, что энергетический селектор фокусировался вокруг ситуации в тех регионах, где сложнее всего. Речь шла о Киеве и области, в частности, Белая Церковь, Васильков, Борисполь, а также Харьков и область, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Чернигов и область, Сумщина, Одесса и область.