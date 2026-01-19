Украина трансформирует систему противодействия российским шахедам — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина трансформирует систему противодействия российским шахедам — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командование Воздушных сил ВСУ доложило вместе с Министерством обороны трансформировать систему противодействия «шахедам» на фоне сложной ситуации в энергетическом секторе.

Главные тезисы

  • Украина трансформирует систему противодействия шахедам на фоне сложной ситуации в энергетическом секторе.
  • Воздушные силы и Министерство обороны реализуют меры по стабилизации энергосистемы и усилению защиты от российских дронов.

Воздушные силы и Минобороны трансформируют систему противодействия шахматам РФ

Об этом глава государства сообщил по результатам энергетического селектора.

Министр энергетики доложил о темпах восстановления и конкретных мерах по стабилизации энергосистемы. Министр обороны доложил об объемах поставок дронов-перехватчиков и реальной ситуации с убытком российских дронов — определенные объемы поставок будут соблюдены. Командующий Воздушными силами ВСУ доложил о системе противодействия «шахедам» — вместе с министром обороны реализуют трансформацию этой системы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что министр внутренних дел доложил о поставках дополнительных генераторов и сформированном запасе оборудования. Глава государства в этой связи выразил благодарность партнерам, помогающим преодолеть ситуацию.

Кроме того, были определены отдельные задачи Службы безопасности Украины.

Президент уточнил, что энергетический селектор фокусировался вокруг ситуации в тех регионах, где сложнее всего. Речь шла о Киеве и области, в частности, Белая Церковь, Васильков, Борисполь, а также Харьков и область, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Чернигов и область, Сумщина, Одесса и область.

Для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады из других регионов, помогают работники Укрзализныци и других государственных компаний.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина никогда не была и не будет преградой для мира — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский принял новые санкции против пропагандистов РФ — кто в списках
Офис Президента Украины
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский раскрыл масштабы российского террора в течение недели
Владимир Зеленский
Россия продолжает усиливать террор против Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?