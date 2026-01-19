Україна трансформує систему протидії російським шахедам — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що командування Повітряних сил ЗСУ доповів разом із Міністерством оборони трансформуватимуть систему протидії «шахедам» на тлі складної ситуації в енергетичному секторі.

Повітряні сили та Міноборони трансформують систему протидії шахедам РФ

Про це глава держави повідомив за результатами енергетичного селектора.

Міністр енергетики доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми. Міністр оборони доповів щодо обсягів постачання дронів-перехоплювачів і реальної ситуації зі збиттям російських дронів — визначені обсяги постачання будуть дотримані. Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо системи протидії «шахедам» — разом із міністром оборони реалізують трансформацію цієї системи. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зауважив, що міністр внутрішніх справ доповів щодо постачання додаткових генераторів і сформованого запасу обладнання. Глава держави у цьому зв'язку висловив вдячність партнерам, які допомагають подолати ситуацію.

Крім того, були визначені окремі завдання для Служби безпеки України.

Президент уточнив, що енергетичний селектор фокусувався навколо ситуації у тих регіонах, де найскладніше. Йшлося про Київ та область, зокрема Білу Церкву, Васильків, Бориспіль, а також Харків та область, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Чернігів та область, Сумщину, Одесу та область.