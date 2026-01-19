Україна трансформує систему протидії російським шахедам — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна трансформує систему протидії російським шахедам — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Президент України Володимир Зеленський заявив, що командування Повітряних сил ЗСУ доповів разом із Міністерством оборони трансформуватимуть систему протидії «шахедам» на тлі складної ситуації в енергетичному секторі.

Головні тези:

  • Президент України оголосив про трансформацію системи протидії шахедам у контексті складної ситуації в енергетичному секторі.
  • Повітряні сили та Міністерство оборони реалізують заходи з стабілізації енергосистеми та посилення захисту від російських дронів.
  • Зеленський підкреслив необхідність спільних зусиль з партнерами для подолання складної ситуації в енергетичному секторі.

Повітряні сили та Міноборони трансформують систему протидії шахедам РФ

Про це глава держави повідомив за результатами енергетичного селектора.

Міністр енергетики доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми. Міністр оборони доповів щодо обсягів постачання дронів-перехоплювачів і реальної ситуації зі збиттям російських дронів — визначені обсяги постачання будуть дотримані. Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо системи протидії «шахедам» — разом із міністром оборони реалізують трансформацію цієї системи.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зауважив, що міністр внутрішніх справ доповів щодо постачання додаткових генераторів і сформованого запасу обладнання. Глава держави у цьому зв'язку висловив вдячність партнерам, які допомагають подолати ситуацію.

Крім того, були визначені окремі завдання для Служби безпеки України.

Президент уточнив, що енергетичний селектор фокусувався навколо ситуації у тих регіонах, де найскладніше. Йшлося про Київ та область, зокрема Білу Церкву, Васильків, Бориспіль, а також Харків та область, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Чернігів та область, Сумщину, Одесу та область.

Для Києва залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники Укрзалізниці та інших державних компаній.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський ухвалив нові санкції проти пропагандистів РФ — хто у списках
Офіс Президента України
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив масштаби російського терору протягом тижня
Володимир Зеленський
Росія продовжує посилювати терор проти України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?