Україна трансформує систему протидії російським шахедам — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що командування Повітряних сил ЗСУ доповів разом із Міністерством оборони трансформуватимуть систему протидії «шахедам» на тлі складної ситуації в енергетичному секторі.
Головні тези:
- Президент України оголосив про трансформацію системи протидії шахедам у контексті складної ситуації в енергетичному секторі.
- Повітряні сили та Міністерство оборони реалізують заходи з стабілізації енергосистеми та посилення захисту від російських дронів.
- Зеленський підкреслив необхідність спільних зусиль з партнерами для подолання складної ситуації в енергетичному секторі.
Повітряні сили та Міноборони трансформують систему протидії шахедам РФ
Про це глава держави повідомив за результатами енергетичного селектора.
Зеленський зауважив, що міністр внутрішніх справ доповів щодо постачання додаткових генераторів і сформованого запасу обладнання. Глава держави у цьому зв'язку висловив вдячність партнерам, які допомагають подолати ситуацію.
Президент уточнив, що енергетичний селектор фокусувався навколо ситуації у тих регіонах, де найскладніше. Йшлося про Київ та область, зокрема Білу Церкву, Васильків, Бориспіль, а також Харків та область, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Чернігів та область, Сумщину, Одесу та область.
Для Києва залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники Укрзалізниці та інших державних компаній.
