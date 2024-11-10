Украина ударила по скоплению псковских десантников ВС РФ под Запорожьем — видео

Украина ударила ракетой по находившимся в Запорожской области десантникам из Псковской дивизии российской армии. В результате удара ликвидированы россияне и уничтожена военная техника.
Главные тезисы
- Украина ударила ракетой по десантникам из Псковской дивизии Вооруженных сил РФ под Запорожьем.
- В результате удара были уничтожены два тяжелых российских трала с военными внутри и четыре бронированных машины, включая новые БМД-4.
- Украинская разведка обнаружила псковских десантников, готовившихся к маневру на территории Запорожской области.
- Результаты удара в Брянской области свидетельствуют о по меньшей мере 8 взрывах, которые привели к уничтожению складов с боеприпасами, ракетами и управляемыми авиабомбами.
- Продолжается совместная успешная боевая работа Украинских Вооруженных Сил в направлении поражения стратегических объектов Вооруженных Сил РФ.
Что известно об атаке по псковским десантникам ВС РФ под Запорожьем
Как сообщили в ГУР, псковские десантники вместе с техникой сосредоточились в лесополосе в Запорожье, готовясь к маневру.
Украинская разведка обнаружила их, после чего силы группировки «Таврия» нанесли ракетный удар.
В результате удара были уничтожены два тяжелых российских трала с военными внутри.
Силы обороны Украины поразили склады с боеприпасами в Брянской области РФ
Как отмечается, в результате удара зафиксировано, по меньшей мере, 8 взрывов.
На шесть утра на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар. Результаты поражения уточняются.
Как сообщил руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко, на атакованных складах в Брянской области были не только снаряды. Там также хранились ракеты и управляемые авиабомбы.
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