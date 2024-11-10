Украина ударила по скоплению псковских десантников ВС РФ под Запорожьем — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украина ударила по скоплению псковских десантников ВС РФ под Запорожьем — видео

ГУР
Украина ударила по скоплению псковских десантников ВС РФ под Запорожьем — видео
Read in English
Читати українською

Украина ударила ракетой по находившимся в Запорожской области десантникам из Псковской дивизии российской армии. В результате удара ликвидированы россияне и уничтожена военная техника.

Главные тезисы

  • Украина ударила ракетой по десантникам из Псковской дивизии Вооруженных сил РФ под Запорожьем.
  • В результате удара были уничтожены два тяжелых российских трала с военными внутри и четыре бронированных машины, включая новые БМД-4.
  • Украинская разведка обнаружила псковских десантников, готовившихся к маневру на территории Запорожской области.
  • Результаты удара в Брянской области свидетельствуют о по меньшей мере 8 взрывах, которые привели к уничтожению складов с боеприпасами, ракетами и управляемыми авиабомбами.
  • Продолжается совместная успешная боевая работа Украинских Вооруженных Сил в направлении поражения стратегических объектов Вооруженных Сил РФ.

Что известно об атаке по псковским десантникам ВС РФ под Запорожьем

Как сообщили в ГУР, псковские десантники вместе с техникой сосредоточились в лесополосе в Запорожье, готовясь к маневру.

Украинская разведка обнаружила их, после чего силы группировки «Таврия» нанесли ракетный удар.

В результате удара были уничтожены два тяжелых российских трала с военными внутри.

Четыре бронированных машин с псковскими десантниками пытались отступить, но вскоре также были поражены — все бронемашины, включая новые БМД-4, были уничтожены.

Силы обороны Украины поразили склады с боеприпасами в Брянской области РФ

Как отмечается, в результате удара зафиксировано, по меньшей мере, 8 взрывов.

На шесть утра на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар. Результаты поражения уточняются.

Совместная удачная боевая работа всех составляющих сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться, — отмечает Генштаб.

Как сообщил руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко, на атакованных складах в Брянской области были не только снаряды. Там также хранились ракеты и управляемые авиабомбы.

Брянская область, поражен состав БК с артиллерийскими боеприпасами, ракетами в РСЗО, а также КАБами, — отметил он.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР провело масштабную кибератаку в оккупированном Крыму — источники
ГУР
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР дронами атаковало Саратовский НПЗ — источники
Бавовна
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины поразили склады с боеприпасами в Брянской области РФ
Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины поразили склады с боеприпасами в Брянской области РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?