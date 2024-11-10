Украина ударила по скоплению псковских десантников ВС РФ под Запорожьем — видео

Украина ударила ракетой по находившимся в Запорожской области десантникам из Псковской дивизии российской армии. В результате удара ликвидированы россияне и уничтожена военная техника.

Что известно об атаке по псковским десантникам ВС РФ под Запорожьем

Как сообщили в ГУР, псковские десантники вместе с техникой сосредоточились в лесополосе в Запорожье, готовясь к маневру.

Украинская разведка обнаружила их, после чего силы группировки «Таврия» нанесли ракетный удар.

В результате удара были уничтожены два тяжелых российских трала с военными внутри.

Четыре бронированных машин с псковскими десантниками пытались отступить, но вскоре также были поражены — все бронемашины, включая новые БМД-4, были уничтожены. Поделиться

Силы обороны Украины поразили склады с боеприпасами в Брянской области РФ

Как отмечается, в результате удара зафиксировано, по меньшей мере, 8 взрывов.

На шесть утра на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар. Результаты поражения уточняются.

Совместная удачная боевая работа всех составляющих сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться, — отмечает Генштаб. Поделиться

Как сообщил руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко, на атакованных складах в Брянской области были не только снаряды. Там также хранились ракеты и управляемые авиабомбы.