Україна вдарила по скупченню псковських десантників ЗС РФ під Запоріжжям — відео

Україна вдарила ракетою по десантниках із Псковської дивізії російської армії, які перебували у Запорізькій області. Унаслідок удару ліквідовані росіяни та знищена військова техніка.

Що відомо про атаку по псковських десантниках ЗС РФ під Запоріжжям

Як повідомили в ГУР, псковські десантники разом із технікою зосередилися в лісосмузі на Запоріжжі, готуючись до маневру.

Українська розвідка виявила їх, після чого сили угруповання «Таврія» завдали ракетного удару.

Внаслідок удару було знищено два важкі російські трали з військовими всередині.

Чотири броньовані машини з псковськими десантниками намагалися відступити, але незабаром також були уражені — усі бронемашини, включно з новими БМД-4, було знищено. Поширити

Сили оборони України уразили склади з боєприпасами у Брянській області РФ

Як зазначається, внаслідок удару зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації.

Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються.

Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил РФ триватиме, — зазначає Генштаб. Поширити

Як повідомив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко, на атакованих складах у Брянській області були не лише снаряди. Там також зберігали ракети та керовані авіабомби.