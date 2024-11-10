Україна вдарила по скупченню псковських десантників ЗС РФ під Запоріжжям — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна вдарила по скупченню псковських десантників ЗС РФ під Запоріжжям — відео

ГУР
Україна вдарила по скупченню псковських десантників ЗС РФ під Запоріжжям — відео

Україна вдарила ракетою по десантниках із Псковської дивізії російської армії, які перебували у Запорізькій області. Унаслідок удару ліквідовані росіяни та знищена військова техніка.

Головні тези:

  • Україна вдарила ракетою по десантникам із Псковської дивізії Збройних Сил РФ під Запоріжжям.
  • Внаслідок удару було знищено два важкі російські трали з військовими всередині та чотири броньовані машини, включно з новими БМД-4.
  • Українська розвідка виявила псковських десантників, які готувалися до маневру на території Запорізької області.
  • Результати удару у Брянській області свідчать про щонайменше 8 вибухів, які призвели до знищення складів з боєприпасами, ракет та керованими авіабомбами.
  • Продовжується спільна вдала бойова робота Українських Збройних Сил у напрямку ураження стратегічних об'єктів Збройних Сил РФ.

Що відомо про атаку по псковських десантниках ЗС РФ під Запоріжжям

Як повідомили в ГУР, псковські десантники разом із технікою зосередилися в лісосмузі на Запоріжжі, готуючись до маневру.

Українська розвідка виявила їх, після чого сили угруповання «Таврія» завдали ракетного удару.

Внаслідок удару було знищено два важкі російські трали з військовими всередині.

Чотири броньовані машини з псковськими десантниками намагалися відступити, але незабаром також були уражені — усі бронемашини, включно з новими БМД-4, було знищено.

Сили оборони України уразили склади з боєприпасами у Брянській області РФ

Як зазначається, внаслідок удару зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації.

Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються.

Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил РФ триватиме, — зазначає Генштаб.

Як повідомив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко, на атакованих складах у Брянській області були не лише снаряди. Там також зберігали ракети та керовані авіабомби.

Брянська область, уражено склад БК з артилерійськими боєприпасами, ракетами до РСЗВ, а також КАБами, — зазначив він.

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