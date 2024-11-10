Україна вдарила по скупченню псковських десантників ЗС РФ під Запоріжжям — відео

Україна вдарила ракетою по десантниках із Псковської дивізії російської армії, які перебували у Запорізькій області. Унаслідок удару ліквідовані росіяни та знищена військова техніка.
Головні тези:
- Україна вдарила ракетою по десантникам із Псковської дивізії Збройних Сил РФ під Запоріжжям.
- Внаслідок удару було знищено два важкі російські трали з військовими всередині та чотири броньовані машини, включно з новими БМД-4.
- Українська розвідка виявила псковських десантників, які готувалися до маневру на території Запорізької області.
- Результати удару у Брянській області свідчать про щонайменше 8 вибухів, які призвели до знищення складів з боєприпасами, ракет та керованими авіабомбами.
- Продовжується спільна вдала бойова робота Українських Збройних Сил у напрямку ураження стратегічних об'єктів Збройних Сил РФ.
Що відомо про атаку по псковських десантниках ЗС РФ під Запоріжжям
Як повідомили в ГУР, псковські десантники разом із технікою зосередилися в лісосмузі на Запоріжжі, готуючись до маневру.
Українська розвідка виявила їх, після чого сили угруповання «Таврія» завдали ракетного удару.
Внаслідок удару було знищено два важкі російські трали з військовими всередині.
Сили оборони України уразили склади з боєприпасами у Брянській області РФ
Як зазначається, внаслідок удару зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації.
Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються.
Як повідомив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко, на атакованих складах у Брянській області були не лише снаряди. Там також зберігали ракети та керовані авіабомби.
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