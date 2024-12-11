Украина успешно испытала ракету "Рута" — что о ней известно

В Украине провели успешные испытания ракеты "Рута". Она способна развивать скорость до 500-800 км/ч.

Что известно об украинской ракете "Рута"

"Рута" является разработкой украинского стартапа Destinus. Она выглядит как крылатая ракета или реактивный дрон. Ее основные характеристики включают:

Дальность полета: до 300 км;

Назначение: выполнение ударных, разведывательных задач или использование в качестве цели для тренировок.

На официальном сайте компании были опубликованы схемы конструкции ракеты. Основные компоненты включают в себя боевую часть, фиксированное крыло, топливный бак, электронный блок и малогабаритный турбореактивный двигатель.

Ракета стартует с помощью ракетного ускорителя, а ее низкая стоимость в отношении размеров, полезной нагрузки и скорости выделяет ее среди аналогов. "Рута" может быть оснащена различной полезной нагрузкой, включая разведывательное оборудование, и может возвращаться и приземляться с помощью парашюта. Поделиться

На выставке Eurosatory 2024 был представлен макет ракеты, предположительно демонстрирующий ее конструкцию в масштабе 1:1. Вес боевой части, по оценкам аналитиков, составляет десятки килограммов, возможно около сотни.

Основным преимуществом "Руты" является ее скоростной полет, что затрудняет противодействие со стороны российских мобильных огневых групп и делает неэффективными вертолеты в составе российской ПВО.

Украина создает все больше собственного оружия

Вручая Национальную премию Украины имени Бориса Патона, президент официально подтвердил, что ракета "Паляница" вышла в серийное производство.

Кроме того, он отметил, что первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Ад".

Недавно украинские защитники получили первую партию указанного оружия.

Идут успешные испытания новой ракеты "Рута". Дальнобойный "Нептун" вскоре станет ужасающей реальностью для оккупантов. Это касается и наших дронов. Разведчик "Гор", ночные бомберы "Вампир" и Heavy Shot, FPV-дроны "Колибри" и "Камик", FPV-самолеты Darts, дальнобойные наши возможности — дроны, такие как "Февраль", Fire Point-1, другие ваши разработки , другие наши украинские достижения. Все это — украинское производство. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, все это уже активно используется: и на фронте, и во враждебном тылу тоже.