В Украине провели успешные испытания ракеты "Рута". Она способна развивать скорость до 500-800 км/ч.
Главные тезисы
- Ракета “Рута” разработана украинским стартапом Destinus и способна развивать скорость до 800 км/ч.
- Особенности “Руты” включают возможность выполнения ударных, разведывательных задач и использования в качестве цели для тренировок.
- Конструкция ракеты включает боевую часть, крыло, топливный бак, электронный блок и турбореактивный двигатель, обеспечивая высокую маневренность и эффективность использования.
- Вес боевой части “Руты” может затруднять противодействие от вражеских огневых групп, делая ее важным активом в обороне.
- Украинские ракеты и дроны, включая “Руту”, имеют большой потенциал в борьбе за справедливый мир на территории страны, что подтверждено активным использованием законодательством.
Что известно об украинской ракете "Рута"
"Рута" является разработкой украинского стартапа Destinus. Она выглядит как крылатая ракета или реактивный дрон. Ее основные характеристики включают:
Дальность полета: до 300 км;
Назначение: выполнение ударных, разведывательных задач или использование в качестве цели для тренировок.
На официальном сайте компании были опубликованы схемы конструкции ракеты. Основные компоненты включают в себя боевую часть, фиксированное крыло, топливный бак, электронный блок и малогабаритный турбореактивный двигатель.
На выставке Eurosatory 2024 был представлен макет ракеты, предположительно демонстрирующий ее конструкцию в масштабе 1:1. Вес боевой части, по оценкам аналитиков, составляет десятки килограммов, возможно около сотни.
Основным преимуществом "Руты" является ее скоростной полет, что затрудняет противодействие со стороны российских мобильных огневых групп и делает неэффективными вертолеты в составе российской ПВО.
Украина создает все больше собственного оружия
Вручая Национальную премию Украины имени Бориса Патона, президент официально подтвердил, что ракета "Паляница" вышла в серийное производство.
Кроме того, он отметил, что первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Ад".
Недавно украинские защитники получили первую партию указанного оружия.
По словам главы государства, все это уже активно используется: и на фронте, и во враждебном тылу тоже.
Зеленский убежден, что украинские разработки точно поспособствуют возвращению справедливого мира в страну.
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