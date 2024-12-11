Україна успішно випробувала ракету "Рута" — що про неї відомо

В Україні провели успішні випробування ракети "Рута". Вона здатна розвивати швидкість до 500–800 км/год.
Головні тези:
- Ракета “Рута” – українська розробка стартапу Destinus, здатна розвивати швидкість до 800 км/год.
- Особливості “Рути” включають можливість виконання ударних, розвідувальних завдань та використання як мішень для тренувань.
- Конструкція ракети включає бойову частину, крило, паливний бак, електронний блок та турбореактивний двигун.
- Вага бойової частини “Рути” може становити десятки кілограмів, ускладнюючи протидію від ворожих вогневих груп.
- Українські ракети та дрони, як “Рута”, “Паляниця”, “Пекло”, мають великий потенціал у боротьбі за справедливий мир в країні.
Що відомо про українську ракету “Рута”
Як зазначається, "Рута" є розробкою українського стартапу Destinus. Вона виглядає як крилата ракета або реактивний дрон. Її основні характеристики включають:
Дальність польоту: до 300 км;
Призначення: виконання ударних, розвідувальних завдань або використання як мішень для тренувань.
На офіційному сайті компанії було опубліковано схеми конструкції ракети. Основні компоненти включають — бойову частину, фіксоване крило, паливний бак, електронний блок та малогабаритний турбореактивний двигун.
На виставці Eurosatory 2024 було представлено макет ракети, який, ймовірно, демонструє її конструкцію у масштабі 1:1. Вага бойової частини, за оцінками аналітиків, становить десятки кілограмів, можливо, близько сотні.
Основною перевагою "Рути" є її високошвидкісний політ, що ускладнює протидію з боку російських мобільних вогневих груп та робить неефективними вертольоти у складі російської ППО.
Україна створює дедалі більше власної зброї
Під час вручення Національної премії України імені Бориса Патона президент офіційно підтвердив, що ракета "Паляниця" вийшла в серійне виробництво.
Окрім того, він наголосив, що перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло".
Як відомо, нещодавно українські захисники отримали першу партію вказаної зброї.
За словами глави держави, усе це вже активно використовується: і на фронті, і у ворожому тилу також.
Зеленський переконаний, що українські розробки точно посприяють поверненню справедливого миру в країну.
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