Україна успішно випробувала ракету "Рута" — що про неї відомо

В Україні провели успішні випробування ракети "Рута". Вона здатна розвивати швидкість до 500–800 км/год.

Що відомо про українську ракету “Рута”

Як зазначається, "Рута" є розробкою українського стартапу Destinus. Вона виглядає як крилата ракета або реактивний дрон. Її основні характеристики включають:

Дальність польоту: до 300 км;

Призначення: виконання ударних, розвідувальних завдань або використання як мішень для тренувань.

На офіційному сайті компанії було опубліковано схеми конструкції ракети. Основні компоненти включають — бойову частину, фіксоване крило, паливний бак, електронний блок та малогабаритний турбореактивний двигун.

Ракета стартує за допомогою ракетного прискорювача, а її низька вартість у співвідношенні до розмірів, корисного навантаження та швидкості виділяє її серед аналогів. "Рута" може бути оснащена різним корисним навантаженням, включно з розвідувальним обладнанням, та має можливість повертатися і приземлятися за допомогою парашута. Поширити

На виставці Eurosatory 2024 було представлено макет ракети, який, ймовірно, демонструє її конструкцію у масштабі 1:1. Вага бойової частини, за оцінками аналітиків, становить десятки кілограмів, можливо, близько сотні.

Основною перевагою "Рути" є її високошвидкісний політ, що ускладнює протидію з боку російських мобільних вогневих груп та робить неефективними вертольоти у складі російської ППО.

Україна створює дедалі більше власної зброї

Під час вручення Національної премії України імені Бориса Патона президент офіційно підтвердив, що ракета "Паляниця" вийшла в серійне виробництво.

Окрім того, він наголосив, що перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло".

Як відомо, нещодавно українські захисники отримали першу партію вказаної зброї.

Ідуть успішні випробування нової ракети "Рута". Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів.Це стосується і наших дронів. Розвідник "Гор", нічні бомбери "Вампір" і Heavy Shot, FPV-дрони "Колібрі" і "Камік", FPV-літаки Darts, далекобійні наші можливості — дрони, такі як "Лютий", Fire Point-1, інші ваші розробки, інші наші українські здобутки. Все це — українське виробництво. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, усе це вже активно використовується: і на фронті, і у ворожому тилу також.