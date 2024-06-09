Украина уже била американским оружием по целям в России — Белый дом

Украина уже воспользовалась разрешением Соединенных Штатов Америки наносить удары по Российской Федерации.
Главные тезисы
- Украина воспользовалась разрешением США и использовала американское оружие для нанесения ударов по территории России.
- США, Франция и Германия поддерживают Украину в конфликте с российскими силами.
- Украина вела дискуссии с партнерами о возможности поражения РФ и получила разрешение от президента США Джо Байдена.
- Первый авиаудар по военным целям в России был нанесен авиацией Украины в районе Белгорода.
- Украина продолжит поддерживаться Западными странами в содержании линии и отпоре российским силам на территории.
Украина уже использовала американское оружие для нанесения ударов по РФ
Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан подтвердил, что Силы обороны Украины уже воспользовались частичным разрешением избивать американским оружием по России.
Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в содержании линии и отпоре российским силам.
И одно дело, которое я отмечу, это то, что импульс этой операции в Харькове застопорился. Сейчас Харьков все еще находится под угрозой, но россияне не смогли добиться существенного прогресса на месте за последние дни в этом районе.
Разрешение западных партнеров Украины на удары по РФ
В последние месяцы Украина вела активные дискуссии с партнерами по поводу того, чтобы иметь возможность наносить удары по территории российской Федерации.
Сходные разрешения также дали Франция и Германия.
Авиация Украины впервые била по территории России — Sky News
Первый авиаудар по военным целям в России узнал Sky News.
Сейчас Sky News не известно, чем именно был нанесен удар и было ли это западное оружие.
Хотя оценка ущерба еще продолжается, подтверждено, что это было прямое попадание. Это первый боеприпас ВСУ, выпущенный с воздуха по цели России.
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