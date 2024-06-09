Украина уже била американским оружием по целям в России — Белый дом

Украина уже использовала американское оружие для нанесения ударов по РФ

Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан подтвердил, что Силы обороны Украины уже воспользовались частичным разрешением избивать американским оружием по России.

Я просто скажу, что с точки зрения президента это был здравый смысл... Когда они (россияне. — ред.) двигались с одной стороны границы прямо на другую сторону границы, это просто не имело смысла — не позволить украинцам вести огонь через эту границу, поражать российские пушки и огневые точки, которые вели огонь по украинцам. Джейк Салливан Советник президента США по нацбезопасности

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в содержании линии и отпоре российским силам.

И одно дело, которое я отмечу, это то, что импульс этой операции в Харькове застопорился. Сейчас Харьков все еще находится под угрозой, но россияне не смогли добиться существенного прогресса на месте за последние дни в этом районе.

Разрешение западных партнеров Украины на удары по РФ

В последние месяцы Украина вела активные дискуссии с партнерами по поводу того, чтобы иметь возможность наносить удары по территории российской Федерации.

Недавно Украина получила такое разрешение и от президента США Джо Байдена. После длительных дебатов США позволили атаковать военные объекты на территории России. Поделиться

Сходные разрешения также дали Франция и Германия.

Авиация Украины впервые била по территории России — Sky News

Первый авиаудар по военным целям в России узнал Sky News.

Как рассказал источник среди украинских военных, в воскресенье авиация поразила российский командный узел в районе Белгорода. Поделиться

Сейчас Sky News не известно, чем именно был нанесен удар и было ли это западное оружие.