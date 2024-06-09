Україна вже била американською зброєю по цілях у Росії — Білий дім

Україна вже використала американську зброю для завдання ударів по РФ

Про це розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Салліван підтвердив, що Сили оборони України вже скористались частковим дозволом бити американською зброєю по Росії.

Я просто скажу, що з погляду президента це був здоровий глузд... Коли вони (росіяни. — ред.) рухалися з одного боку кордону прямо на інший бік кордону, це просто не мало сенсу — не дозволити українцям вести вогонь через цей кордон, вражати російські гармати та вогневі точки, які вели вогонь по українцях. Джейк Салліван Радник президента США з нацбезпеки

Він також наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в утриманні лінії та відсічі російським силам.

І одна річ, яку я зазначу, це те, що імпульс цієї операції в Харкові застопорився. Зараз Харків все ще перебуває під загрозою, але росіяни не змогли досягти істотного прогресу на місці за останні дні в цьому районі.

Дозвіл західних партнерів Україні на удари по РФ

Останніми місяцями Україна вела активні дискусії з партнерами щодо того, щоб мати змогу завдавати ударів по території російської Федерації.

Не так давно Україна отримала такий дозвіл і від президента США Джо Байдена. Після тривалих дебатів США таки дозволили атакувати військові об'єкти на території Росії. Поширити

Схожі дозволи також дали Франція та Німеччина.

Авіація України вперше била по території Росії — Sky News

Про перший авіаудар по військових цілях у Росії дізнався Sky News.

Як розповіло джерело серед українських військових, у неділю авіація уразила російський командний вузол в районі Бєлгорода. Поширити

Наразі Sky News не відомо, чим саме було завдано удар та чи була це саме західна зброя.