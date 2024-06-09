Україна вже била американською зброєю по цілях у Росії — Білий дім

Україна вже скористалась дозволом Сполучених Штатів Америки завдавати ударів по Російської Федерації.
Головні тези:
- Україна вже скористалась дозволом США для ударів по Росії з використанням американської зброї.
- Сполучені Штати підтримують Україну у веденні бою та відсічі російським силам у рамках конфлікту.
- Згідно з даними, Україна вперше вразила цілі на території Росії авіацією, використовуючи запитану дозволену зброю.
- Останніми місяцями Україна вела дискусії з партнерами про можливість ураження РФ, отримавши підтримку від США, Франції та Німеччини.
- Ситуація в Харкові залишається напруженою, але російські сили не досягли значного прогресу на місці.
Україна вже використала американську зброю для завдання ударів по РФ
Про це розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Салліван підтвердив, що Сили оборони України вже скористались частковим дозволом бити американською зброєю по Росії.
Він також наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в утриманні лінії та відсічі російським силам.
І одна річ, яку я зазначу, це те, що імпульс цієї операції в Харкові застопорився. Зараз Харків все ще перебуває під загрозою, але росіяни не змогли досягти істотного прогресу на місці за останні дні в цьому районі.
Дозвіл західних партнерів Україні на удари по РФ
Останніми місяцями Україна вела активні дискусії з партнерами щодо того, щоб мати змогу завдавати ударів по території російської Федерації.
Схожі дозволи також дали Франція та Німеччина.
Авіація України вперше била по території Росії — Sky News
Про перший авіаудар по військових цілях у Росії дізнався Sky News.
Наразі Sky News не відомо, чим саме було завдано удар та чи була це саме західна зброя.
Хоча оцінка шкоди ще триває, підтверджено, що це було пряме влучення. Це перший боєприпас ЗСУ, випущений з повітря по цілі в Росії.
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