Украина уже получила разрешение. Глава МИД Латвии озвучила новое решение Запада

Украина получила от отдельных союзников западное оружие с разрешением бить по территории страны-агрессорки РФ. Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
Украина может бить по России западным оружием
Несмотря на то, что официальный Киев по-прежнему получает оружие от западных союзников с публичной оговоркой избегать ударов им за пределами Украины, ситуация уже начала меняться.
Речь идет о том, что отдельные партнеры все-таки решили изменить свой подход.
По ее словам, в подобных случаях о снятии ограничений никто не заявлял публично.
По ее убеждению, если есть объекты, с которых РФ атакует Украину, то Украина имеет право на ответный удар, если эти объекты расположены на российской территории.
Дипломат также напомнила, что такое применение оружия разрешает международное право.
ВСУ могут вскоре вернуть утраченные позиции на поле боя
Согласно данным издания The Hill, принятие нового масштабного пакета американской помощи для Украины обеспечит бойцов ВСУ необходимыми боеприпасами и вооружениями до конца текущего года.
Именно поэтому союзники Киева должны быть настроены на долгосрочную помощь украинской армии для окончательного разгрома армии РФ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-