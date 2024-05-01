Украина уже получила разрешение. Глава МИД Латвии озвучила новое решение Запада
Категория
Украина
Дата публикации

Украина уже получила разрешение. Глава МИД Латвии озвучила новое решение Запада

ВСУ
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Украина получила от отдельных союзников западное оружие с разрешением бить по территории страны-агрессорки РФ. Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Украина может бить по России западным оружием

Несмотря на то, что официальный Киев по-прежнему получает оружие от западных союзников с публичной оговоркой избегать ударов им за пределами Украины, ситуация уже начала меняться.

Речь идет о том, что отдельные партнеры все-таки решили изменить свой подход.

Уже сейчас есть страны, которые предоставляют Украине оружие без подобных ограничений, — рассказала глава МИД Латвии, однако отказалась уточнить, о ком конкретно она говорит.

По ее словам, в подобных случаях о снятии ограничений никто не заявлял публично.

Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до поры до времени. Главное — влияние на поле боя. Ибо здесь есть выбор: говорить ли о чем-то громко, или просто делать то, что нужно, — объяснила Байба Браже.

По ее убеждению, если есть объекты, с которых РФ атакует Украину, то Украина имеет право на ответный удар, если эти объекты расположены на российской территории.

Дипломат также напомнила, что такое применение оружия разрешает международное право.

ВСУ могут вскоре вернуть утраченные позиции на поле боя

Согласно данным издания The Hill, принятие нового масштабного пакета американской помощи для Украины обеспечит бойцов ВСУ необходимыми боеприпасами и вооружениями до конца текущего года.

Хотя эта помощь позволит украинцам остановить продвижение России и, возможно, вернуть некоторые из ее недавних достижений, она не позволит им отвоевать огромные участки востока и юга, оккупированные в 2022 году, — отмечают авторы материала.

Именно поэтому союзники Киева должны быть настроены на долгосрочную помощь украинской армии для окончательного разгрома армии РФ.

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