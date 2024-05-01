Україна вже отримала дозвіл. Глава МЗС Латвії озвучила нове рішення Заходу

Україна отримала від окремих союзників західну зброю із дозволом бити по території країни-агресорки РФ. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Україна може бити по Росії західною зброєю

Попри те, що офіційний Київ досі отримує зброю від західних союзників із публічним застереженням уникати ударів нею за межами України, ситуація уже почала змінюватися.

Йдеться про те, що окремі партнери все-таки вирішили змінити свій підхід

Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без подібних обмежень, — розповіла глава МЗС Латвії, однак відмовилася уточнити, про кого конкретно вона говорить. Поширити

За її словами, у подібних випадках про зняття обмежень ніхто не заявляв публічно.

Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне — вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба, — пояснила Байба Браже. Поширити

На її переконання, якщо є об'єкти, з яких РФ атакує Україну, то Україна має право на удар у відповідь, якщо ці об'єкти розташовані на російській території.

Дипломатка також нагадала, що таке застосування зброї дозволяє міжнародне право.

ЗСУ можуть незабаром повернути втрачені позиції на полі бою

Згідно з даними видання The Hill, ухвалення нового масштабного пакета американської допомоги для України забезпечить бійців ЗСУ необхідними боєприпасами та озброєннями лише до кінця поточного року.

Хоча ця допомога дозволить українцям зупинити просування Росії та, можливо, повернути назад деякі з її нещодавніх досягнень, вона не дозволить їм відвоювати величезні ділянки сходу та півдня, окуповані у 2022 році, — зазначають автори матеріалу. Поширити

Саме тому союзники Києва повинні бути налаштовані на довготривалу допомогу для української армії задля остаточного розгрому армії РФ.