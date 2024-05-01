Україна вже отримала дозвіл. Глава МЗС Латвії озвучила нове рішення Заходу

Україна отримала від окремих союзників західну зброю із дозволом бити по території країни-агресорки РФ. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.
Україна може бити по Росії західною зброєю
Попри те, що офіційний Київ досі отримує зброю від західних союзників із публічним застереженням уникати ударів нею за межами України, ситуація уже почала змінюватися.
Йдеться про те, що окремі партнери все-таки вирішили змінити свій підхід
За її словами, у подібних випадках про зняття обмежень ніхто не заявляв публічно.
На її переконання, якщо є об'єкти, з яких РФ атакує Україну, то Україна має право на удар у відповідь, якщо ці об'єкти розташовані на російській території.
Дипломатка також нагадала, що таке застосування зброї дозволяє міжнародне право.
ЗСУ можуть незабаром повернути втрачені позиції на полі бою
Згідно з даними видання The Hill, ухвалення нового масштабного пакета американської допомоги для України забезпечить бійців ЗСУ необхідними боєприпасами та озброєннями лише до кінця поточного року.
Саме тому союзники Києва повинні бути налаштовані на довготривалу допомогу для української армії задля остаточного розгрому армії РФ.
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