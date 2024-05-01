Україна вже отримала дозвіл. Глава МЗС Латвії озвучила нове рішення Заходу
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна вже отримала дозвіл. Глава МЗС Латвії озвучила нове рішення Заходу

ЗСУ

Україна отримала від окремих союзників західну зброю із дозволом бити по території країни-агресорки РФ. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Україна може бити по Росії західною зброєю

Попри те, що офіційний Київ досі отримує зброю від західних союзників із публічним застереженням уникати ударів нею за межами України, ситуація уже почала змінюватися.

Йдеться про те, що окремі партнери все-таки вирішили змінити свій підхід

Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без подібних обмежень, — розповіла глава МЗС Латвії, однак відмовилася уточнити, про кого конкретно вона говорить.

За її словами, у подібних випадках про зняття обмежень ніхто не заявляв публічно.

Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне — вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба, — пояснила Байба Браже.

На її переконання, якщо є об'єкти, з яких РФ атакує Україну, то Україна має право на удар у відповідь, якщо ці об'єкти розташовані на російській території.

Дипломатка також нагадала, що таке застосування зброї дозволяє міжнародне право.

ЗСУ можуть незабаром повернути втрачені позиції на полі бою

Згідно з даними видання The Hill, ухвалення нового масштабного пакета американської допомоги для України забезпечить бійців ЗСУ необхідними боєприпасами та озброєннями лише до кінця поточного року.

Хоча ця допомога дозволить українцям зупинити просування Росії та, можливо, повернути назад деякі з її нещодавніх досягнень, вона не дозволить їм відвоювати величезні ділянки сходу та півдня, окуповані у 2022 році, — зазначають автори матеріалу.

Саме тому союзники Києва повинні бути налаштовані на довготривалу допомогу для української армії задля остаточного розгрому армії РФ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога від США допоможе ЗСУ повернути втрачені позиції на фронті — The Hill
Війна в Україні
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США завдали потужного санкційного удару по Росії
санкції проти РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Конгресі США закликали Пентагон передати Україні надлишки касетних боєприпасів
Конгрес США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?