По информации американских чиновников, в течение 2024 года Украина получила от США только половину обещанной годовой военной помощи.

Что известно о неполучении Украиной половины обещанной США военной помощи в 2024 году

По словам двух помощников конгрессменов, американского чиновника и законодателя, ознакомивших нас с данными, к ноябрю было поставлено всего около половины от общей суммы. в долларах, которую США пообещали выделить в 2024 году из американских запасов, подчеркивают авторы материала. Поделиться

Украина на начало декабря 2024 получила лишь 30% бронемашин.

БМП Bradley

В 2024 году оказание помощи Украине со стороны США столкнулось со значительными задержками из-за внутренних политических споров в Конгрессе. Разногласия между демократами и республиканцами относительно объемов и условий поддержки привели к серьезной отсрочке принятия пакетов помощи.

В начале января 2025-го бывшая замглавы Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что администрация 46-го президента США Джо Байдена не успеет реализовать всю сумму в рамках одобренного в 2024-м Конгрессом финансирования помощи.

Что говорят в Трампе

Нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация проводит переговоры как с Украиной, так и с Россией.

Мы имеем дело с Украиной и Россией, у нас запланированы встречи и переговоры с разными сторонами, включая Украину и Россию. Думаю, дискуссии идут хорошо, — подчеркнул Трамп. Поделиться

Ранее президент США заявил, что его администрация уже провела "очень серьезные" обсуждения с Россией. Он также отметил, что совместно с главой Кремля Владимиром Путиным могут "в скором времени сделать что-то значительное" для прекращения войны.

Спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог сообщил, что Соединенные Штаты заинтересованы в проведении выборов в Украине до конца года, особенно в случае достижения перемирия с Россией.

В то же время, советник президента Украины Дмитрий Литвин раскритиковал такую идею, заявив, что "если план Келлога — это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план, и Путина не запугивают эти две вещи".