По информации американских чиновников, в течение 2024 года Украина получила от США только половину обещанной годовой военной помощи.
Главные тезисы
- Украина получила только 50% обещанной военной помощи от США в 2024 году.
- Задержки в поставках бронетехники вызвали серьезную обеспокоенность в Украине.
- Разногласия между демократами и республиканцами отразились на сроках и условиях предоставления помощи для Украины.
Что известно о неполучении Украиной половины обещанной США военной помощи в 2024 году
Украина на начало декабря 2024 получила лишь 30% бронемашин.
В 2024 году оказание помощи Украине со стороны США столкнулось со значительными задержками из-за внутренних политических споров в Конгрессе. Разногласия между демократами и республиканцами относительно объемов и условий поддержки привели к серьезной отсрочке принятия пакетов помощи.
В начале января 2025-го бывшая замглавы Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что администрация 46-го президента США Джо Байдена не успеет реализовать всю сумму в рамках одобренного в 2024-м Конгрессом финансирования помощи.
Что говорят в Трампе
Нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация проводит переговоры как с Украиной, так и с Россией.
Ранее президент США заявил, что его администрация уже провела "очень серьезные" обсуждения с Россией. Он также отметил, что совместно с главой Кремля Владимиром Путиным могут "в скором времени сделать что-то значительное" для прекращения войны.
Спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог сообщил, что Соединенные Штаты заинтересованы в проведении выборов в Украине до конца года, особенно в случае достижения перемирия с Россией.
В то же время, советник президента Украины Дмитрий Литвин раскритиковал такую идею, заявив, что "если план Келлога — это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план, и Путина не запугивают эти две вещи".
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