В США отменили статус временной защиты для более 300 тыс венесуэльцев

Администрация президента США Дональда Трампа упразднила статус временной защиты для более 300 тыс венесуэльцев в Соединенных Штатах, сделав это население уязвимым к потенциальной депортации в ближайшие месяцы.
Главные тезисы
- Отмена статуса временной защиты для 300 тыс. венесуэльцев в США делает их уязвимыми к возможной депортации.
- Решение администрации Трампа часть стратегии усиления иммиграционного контроля и может привести к увеличению нелегальных мигрантов в стране.
- Активисты правозащитных организаций выразили возмущение по отмене TPS для венесуэльцев и считают это решение незаконным.
- Президент Трамп расширил центр управления миграционными операциями на базе Гуантанамо для содержания нелегальных мигрантов на территории США.
- Отмена продления TPS для венесуэльцев вызывает спорность в правовом поле и может увеличить количество лиц без официального иммиграционного статуса в США.
В США могут депортировать до 300 тыс венесуэльцев
Согласно сообщению решения об отмене TPS для венесуэльцев является частью более широкой стратегии администрации Трампа, направленной на усиление иммиграционного контроля, включающего остановку программ, разрешающих легальный въезд мигрантов в США, а также замораживание системы оказания помощи беженцам.
По новым правилам, венесуэльцы, получившие статус временной защиты в 2023 году, потеряют его через 60 дней после официального объявления об отмене программы.
Активисты правозащитных организаций выразили возмущение по этому решению, назвав его незаконным. В соответствии с законодательством отмена TPS возможна только после завершения его срока действия.
Это решение может привести к увеличению количества людей без официального иммиграционного статуса в США.
Что известно об отправке нелегальных мигрантов в Гуантанамо
Представители Белого дома отмечают, что Трамп отдал приказ главе Минбороны и министру внутренней безопасности о необходимости принятия всех мер по расширению Центра управления миграционными операциями на военно-морской базе Гуантанамо.
Этим я поручаю министру обороны и министру внутренней безопасности принять все необходимые меры для расширения центра управления миграционными операциями на военно-морской станции Гуантанамо до полной мощности, чтобы обеспечить дополнительное место для содержания под стражей иностранцев — уголовников, незаконно находящихся на территории Соединенных Штатов. а также для удовлетворения сопутствующих потребностей в обеспечении соблюдения иммиграционного законодательства, определенных министерством обороны и министерством внутренней безопасности, говорится в приказе Трампа.
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