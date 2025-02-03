В США отменили статус временной защиты для более 300 тыс венесуэльцев

Администрация президента США Дональда Трампа упразднила статус временной защиты для более 300 тыс венесуэльцев в Соединенных Штатах, сделав это население уязвимым к потенциальной депортации в ближайшие месяцы.

В США могут депортировать до 300 тыс венесуэльцев

Согласно сообщению решения об отмене TPS для венесуэльцев является частью более широкой стратегии администрации Трампа, направленной на усиление иммиграционного контроля, включающего остановку программ, разрешающих легальный въезд мигрантов в США, а также замораживание системы оказания помощи беженцам.

По новым правилам, венесуэльцы, получившие статус временной защиты в 2023 году, потеряют его через 60 дней после официального объявления об отмене программы.

Активисты правозащитных организаций выразили возмущение по этому решению, назвав его незаконным. В соответствии с законодательством отмена TPS возможна только после завершения его срока действия.

Попытка администрации Трампа отменить продолжение TPS, введенной администрацией Байдена, абсолютно незаконна, — заявил Ахилан Аруланантам, возглавляющий Центр иммиграционного права и политики на юридическом факультете Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. Поделиться

Это решение может привести к увеличению количества людей без официального иммиграционного статуса в США.

Что известно об отправке нелегальных мигрантов в Гуантанамо

Представители Белого дома отмечают, что Трамп отдал приказ главе Минбороны и министру внутренней безопасности о необходимости принятия всех мер по расширению Центра управления миграционными операциями на военно-морской базе Гуантанамо.