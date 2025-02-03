У США скасували статус тимчасового захисту для понад 300 тис венесуельців

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала статус тимчасового захисту для понад 300 тис венесуельців у Сполучених Штатах, зробивши це населення вразливим до потенційної депортації найближчими місяцями.

У США можуть депортувати до 300 тис венесуельців

Згідно з повідомленням рішення про скасування TPS для венесуельців є частиною ширшої стратегії адміністрації Трампа, спрямованої на посилення імміграційного контролю, що включає зупинення програм, що дозволяють легальний в'їзд мігрантів до США, а також заморожування системи надання допомоги біженцям.

За новими правилами, венесуельці, які отримали статус тимчасового захисту у 2023 році, втратять його через 60 днів після офіційного оголошення про скасування програми.

Активісти з правозахисних організацій висловили обурення щодо цього рішення, назвавши його незаконним. Відповідно до законодавства скасування TPS можливе лише після завершення його терміну дії.

Спроба адміністрації Трампа скасувати продовження TPS, запровадженої адміністрацією Байдена, є абсолютно незаконною, - заявив Ахілан Аруланантам, який очолює Центр імміграційного права та політики на юридичному факультеті Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі. Поширити

Це рішення може призвести до збільшення кількості людей без офіційного імміграційного статусу в США.

Що відомо про відправлення нелегальних мігрантів до Гуантанамо

Представники Білого дому зазначають, що Трамп віддав наказ главі Мінборони та міністру внутрішньої безпеки щодо необхідності вжиття всіх заходів для розширення Центру управління міграційними операціями на військово-морській базі Гуантанамо.