У США скасували статус тимчасового захисту для понад 300 тис венесуельців
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У США скасували статус тимчасового захисту для понад 300 тис венесуельців

США
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Джерело:  The New York Times

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала статус тимчасового захисту для понад 300 тис венесуельців у Сполучених Штатах, зробивши це населення вразливим до потенційної депортації найближчими місяцями.

Головні тези:

  • Скасування статусу тимчасового захисту для 300 тис венесуельців у США робить їх вразливими до можливої депортації.
  • Рішення адміністрації Трампа є частиною стратегії посилення імміграційного контролю та призведе до збільшення кількості нелегальних мігрантів у країні.
  • Активісти з правозахисних організацій вважають скасування TPS для венесуельців незаконним і висловлюють своє обурення.
  • Скасування продовження TPS для венесуельців, запровадженого попередньою адміністрацією, викликає спірність в правовому полі.
  • Президент Трамп наказав розширити центр управління міграційними операціями на базі Гуантанамо для утримання нелегальних мігрантів, що знаходяться на території США.

У США можуть депортувати до 300 тис венесуельців

Згідно з повідомленням рішення про скасування TPS для венесуельців є частиною ширшої стратегії адміністрації Трампа, спрямованої на посилення імміграційного контролю, що включає зупинення програм, що дозволяють легальний в'їзд мігрантів до США, а також заморожування системи надання допомоги біженцям.

За новими правилами, венесуельці, які отримали статус тимчасового захисту у 2023 році, втратять його через 60 днів після офіційного оголошення про скасування програми.

Активісти з правозахисних організацій висловили обурення щодо цього рішення, назвавши його незаконним. Відповідно до законодавства скасування TPS можливе лише після завершення його терміну дії.

Спроба адміністрації Трампа скасувати продовження TPS, запровадженої адміністрацією Байдена, є абсолютно незаконною, - заявив Ахілан Аруланантам, який очолює Центр імміграційного права та політики на юридичному факультеті Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі.

Це рішення може призвести до збільшення кількості людей без офіційного імміграційного статусу в США.

Що відомо про відправлення нелегальних мігрантів до Гуантанамо

Представники Білого дому зазначають, що Трамп віддав наказ главі Мінборони та міністру внутрішньої безпеки щодо необхідності вжиття всіх заходів для розширення Центру управління міграційними операціями на військово-морській базі Гуантанамо.

Цим я доручаю міністру оборони та міністру внутрішньої безпеки вжити всіх необхідних заходів для розширення центру управління міграційними операціями на військово-морській станції Гуантанамо до повної потужності, щоб забезпечити додаткове місце для утримання під вартою іноземців — кримінальних злочинців, які незаконно перебувають на території Сполучених Штатів, а також для задоволення супутніх потреб у забезпеченні дотримання імміграційного законодавства, визначених міністерством оборони та міністерством внутрішньої безпеки, — зазначається в наказі Трампа.

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