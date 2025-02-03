Україна протягом 2024 року отримала лише половину обіцяної допомоги від США
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна протягом 2024 року отримала лише половину обіцяної допомоги від США

Бронетехніка ЗСУ
Read in English
Джерело:  Reuters

За інформацією американських посадовців, протягом 2024 року Україна отримала від США лише половину від обіцяної річної військової допомоги. 

Головні тези:

  • Україна протягом 2024 року отримала лише половину обіцяної річної військової допомаги від США.
  • Затримки у наданні допомоги виникли через внутрішні політичні суперечки в Конгресі США.
  • Незважаючи на обіцянки адміністрації, до листопада Україна отримала лише 30% бронемашин.

Що відомо про неотримання Україною половини обіцяної США військової допомоги у 2024 році

За словами двох помічників конгресменів, американського чиновника і законодавця, які ознайомили нас з даними, до листопада було поставлено лише близько половини від загальної суми в доларах, яку США пообіцяли виділити у 2024 році з американських запасів, — підкреслюють автори матеріалу.

Україна на початок грудня 2024-го отримала лише 30% бронемашин.

США передали Україні лише половину обіцяної допомоги у 2024 році
БМП Bradley

У 2024 році надання допомоги Україні з боку США зіткнулося зі значними затримками через внутрішні політичні суперечки в Конгресі. Розбіжності між демократами та республіканцями щодо обсягів і умов підтримки призвели до серйозного відтермінування ухвалення пакетів допомоги.

На початку січня 2025-го колишня заступниця речника голови Пентагону Сабріна Сінгх заявляла, що адміністрація 46-го президента США Джо Байдена не встигне реалізувати всю суму в рамках схваленого у 2024-му Конгресом фінансування допомоги.

Що кажуть у Трампа

Нинішній президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація проводить перемовини як з Україною, так із Росією.

Ми маємо справу з Україною і Росією, у нас заплановані зустрічі та переговори з різними сторонами, включаючи Україну і Росію. Думаю, дискусії йдуть добре, — підкреслив Трамп.

Раніше президент США заявив, що його адміністрація вже провела "дуже серйозні" обговорення з Росією. Він також зазначив, що спільно з очільником Кремля Владіміром Путіним можуть "незабаром зробити щось значне" для припинення війни.

Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог повідомив, що Сполучені Штати зацікавлені у проведенні виборів в Україні до кінця року, особливо у разі досягнення перемир'я з Росією.

Водночас радник президента України Дмитро Литвин розкритикував таку ідею, заявивши, що "якщо план Келлога — це просто припинення вогню та вибори, то це провальний план, і Путіна не залякають ці дві речі".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
США передали Україні дефіцитні ракети до Patriot
Patriot
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив правду про масштаби допомоги США для України
Офіс Президента України
Зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У США скасували статус тимчасового захисту для понад 300 тис венесуельців
США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?