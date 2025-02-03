За інформацією американських посадовців, протягом 2024 року Україна отримала від США лише половину від обіцяної річної військової допомоги.

Що відомо про неотримання Україною половини обіцяної США військової допомоги у 2024 році

За словами двох помічників конгресменів, американського чиновника і законодавця, які ознайомили нас з даними, до листопада було поставлено лише близько половини від загальної суми в доларах, яку США пообіцяли виділити у 2024 році з американських запасів, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Україна на початок грудня 2024-го отримала лише 30% бронемашин.

БМП Bradley

У 2024 році надання допомоги Україні з боку США зіткнулося зі значними затримками через внутрішні політичні суперечки в Конгресі. Розбіжності між демократами та республіканцями щодо обсягів і умов підтримки призвели до серйозного відтермінування ухвалення пакетів допомоги.

На початку січня 2025-го колишня заступниця речника голови Пентагону Сабріна Сінгх заявляла, що адміністрація 46-го президента США Джо Байдена не встигне реалізувати всю суму в рамках схваленого у 2024-му Конгресом фінансування допомоги.

Що кажуть у Трампа

Нинішній президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація проводить перемовини як з Україною, так із Росією.

Ми маємо справу з Україною і Росією, у нас заплановані зустрічі та переговори з різними сторонами, включаючи Україну і Росію. Думаю, дискусії йдуть добре, — підкреслив Трамп. Поширити

Раніше президент США заявив, що його адміністрація вже провела "дуже серйозні" обговорення з Росією. Він також зазначив, що спільно з очільником Кремля Владіміром Путіним можуть "незабаром зробити щось значне" для припинення війни.

Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог повідомив, що Сполучені Штати зацікавлені у проведенні виборів в Україні до кінця року, особливо у разі досягнення перемир'я з Росією.

Водночас радник президента України Дмитро Литвин розкритикував таку ідею, заявивши, що "якщо план Келлога — це просто припинення вогню та вибори, то це провальний план, і Путіна не залякають ці дві речі".