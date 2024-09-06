По информации первого вице-премьера Юлии Свириденко, в августе этого года экспорт товаров из Украины достиг суммы почти в 3,2 млрд долларов, что стало вторым рекордным показателем с начала развязанной Россией преступной войны.

Что известно о рекордном экспорте товаров из Украины в августе

Цифра на 6,4% больше, чем в июле и на 17,5% больше августа 2023 года.

В аграрном секторе Украина экспортировала в августе:

рапса — 878,9 тыс. тонн на 421,3 млн долл.;

пшеницы — 2,24 млн тонн, на 420,4 млн долл.;

масла подсолнечного — 226,9 тыс. тонн на 203,1 млн долл.;

кукурузы — 774,5 тыс. тонн на 137,4 млн долл.;

ячменя — 524,8 тыс. тонн на 89,7 млн долл.;

мяса птицы — 39,9 тыс. тонн на 89,5 млн дол.

Экспорт товаров из Украины

Среди промышленной продукции преобладали:

руды и концентраты железные — 2,51 млн тонн, на 201,4 млн долл.;

полуфабрикаты из железа — 198,5 тыс. тонн на 99,9 млн долл.;

прокат плоский — 139,7 тыс. тонн на 82,4 млн долл.;

трубы из черных металлов — 38 тыс. тонн на 54,6 млн дол.

Свириденко отметила, что второй месяц экспорт подряд растет благодаря раннему старту сбора урожая и улучшению морской логистики.

Что известно о росте украинского ВВП

По информации представителей Минэкономики, в течение июля рост ВВП Украины ускорился до 2,7% по сравнению с 1,6% ростом в июне.

В Минэкономики отметили, что к ускорению роста ВВП привел ранний сбор урожая.

Отмечается, что в июле украинская экономика работала в условиях чрезвычайно жестких графиков отключений света из-за дефицита энергомощностей, вызванного атаками преступной армии по объектам критической энергетической инфраструктуры.

Это со своей стороны усложняло поддержание темпов производства на предприятиях и приводило к росту расходов потребителей.