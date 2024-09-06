Украина в течение августа экспортировала рекордное количество товаров с начала войны
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина в течение августа экспортировала рекордное количество товаров с начала войны

Министерство экономики Украины
Экспорт товаров из Украины
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По информации первого вице-премьера Юлии Свириденко, в августе этого года экспорт товаров из Украины достиг суммы почти в 3,2 млрд долларов, что стало вторым рекордным показателем с начала развязанной Россией преступной войны.

Главные тезисы

  • Экспорт товаров из Украины в августе достиг рекордной суммы почти в 3,2 млрд долларов, стимулированный успешными поставками в сельском хозяйстве и промышленном секторе.
  • Сектор сельского хозяйства продемонстрировал значительный рост с высокими показателями экспорта рапса, пшеницы и масла.
  • Промышленный сектор также продемонстрировал положительные результаты в производстве и экспорте металлургической продукции, способствуя росту ВВП Украины.
  • Успешный экспорт товаров стал ключевым фактором поддержки украинской экономики в условиях войны и энергетических ограничений.
  • Рост ВВП Украины ускорился до 2,7% летом благодаря раннему убору урожая и улучшению морской логистики, несмотря на вызванные преступной войной проблемы с энергопоставками.

Что известно о рекордном экспорте товаров из Украины в августе

Цифра на 6,4% больше, чем в июле и на 17,5% больше августа 2023 года.

В аграрном секторе Украина экспортировала в августе:

  • рапса — 878,9 тыс. тонн на 421,3 млн долл.;

  • пшеницы — 2,24 млн тонн, на 420,4 млн долл.;

  • масла подсолнечного — 226,9 тыс. тонн на 203,1 млн долл.;

  • кукурузы — 774,5 тыс. тонн на 137,4 млн долл.;

  • ячменя — 524,8 тыс. тонн на 89,7 млн долл.;

  • мяса птицы — 39,9 тыс. тонн на 89,5 млн дол.

Украина в августе экспортировала рекордное количество товаров с начала развязанной РФ войны
Экспорт товаров из Украины

Среди промышленной продукции преобладали:

  • руды и концентраты железные — 2,51 млн тонн, на 201,4 млн долл.;

  • полуфабрикаты из железа — 198,5 тыс. тонн на 99,9 млн долл.;

  • прокат плоский — 139,7 тыс. тонн на 82,4 млн долл.;

  • трубы из черных металлов — 38 тыс. тонн на 54,6 млн дол.

Свириденко отметила, что второй месяц экспорт подряд растет благодаря раннему старту сбора урожая и улучшению морской логистики.

Что известно о росте украинского ВВП

По информации представителей Минэкономики, в течение июля рост ВВП Украины ускорился до 2,7% по сравнению с 1,6% ростом в июне.

В Минэкономики отметили, что к ускорению роста ВВП привел ранний сбор урожая.

Отмечается, что в июле украинская экономика работала в условиях чрезвычайно жестких графиков отключений света из-за дефицита энергомощностей, вызванного атаками преступной армии по объектам критической энергетической инфраструктуры.

Это со своей стороны усложняло поддержание темпов производства на предприятиях и приводило к росту расходов потребителей.

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