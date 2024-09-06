За інформацією першого віцепрем'єр-міністра Юлії Свириденко, у серпні цього року експорт товарів з України сягнув суми майже у 3,2 млрд доларів, що стало другим рекордним показником від початку розв'язаної Росією злочинної війни.

Що відомо про рекордний експорт товарів з України у серпні

Цифра на 6,4% більша, ніж у липні та на 17,5% більше за серпень 2023 року.

В аграрному секторі Україна експортувала у серпні:

ріпаку — 878,9 тис. тонн на 421,3 млн дол;

пшениці — 2,24 млн тонн, на 420,4 млн дол;

олії соняшникової — 226,9 тис. тонн на 203,1 млн дол;

кукурудзи — 774,5 тис. тонн на 137,4 млн дол;

ячменю — 524,8 тис. тонн на 89,7 млн дол;

м’яса птиці — 39,9 тис. тонн на 89,5 млн дол.

Експорт товарів з України

Серед промислової продукції переважали:

руди та концентрати залізні — 2,51 млн тонн, на 201,4 млн дол;

напівфабрикати із заліза — 198,5 тис. тонн на 99,9 млн дол;

прокат плоский — 139,7 тис. тонн на 82,4 млн дол;

труби з чорних металів — 38 тис. тонн на 54,6 млн дол.

Свириденко зазначила, що другий місяць поспіль експорт зростає завдяки ранньому старту збору врожаю та поліпшенню морської логістики.

Що відомо про зростання українського ВВП

За інформацією представників Мінекономіки, протягом липня зростання ВВП України прискорилось до 2,7% у порівнянні із 1,6% зростанням у червні.

В Мінекономіки зазначили, що до прискорення зростання ВВП призвело раннє збирання врожаю.

Наголошується, що у липні українська економіка працювала в умовах надзвичайно жорстких графіків відключень світла через дефіцит енергопотужностей, спричинений атаками злочинної армії по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури.

Це, зі свого боку, ускладнювало підтримання темпів виробництва на підприємствах та призводило до зростання витрат споживачів.