Украина вернула 10 юношей и девушек из ВОТ и России

В Украину эвакуировали из ВОТ и РФ 10 юношей и девушек в возрасте 18–19 лет.
Главные тезисы
- Операция по возвращению 10 украинских юношей и девушек из ВОТ и России была успешной благодаря содействию МХП и ее основателя.
- Для молодых украинцев, вернувшихся в Украину, это стало возможностью самостоятельно определять свое будущее в стране.
Украина вернула еще 10 молодых граждан из ВОТ и РФ
Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он уточнил, что речь идет о 10 юношах и девушках в возрасте 18–19 лет.
Уполномоченный также поделился историей молодого человека, которому на момент оккупации было всего 14 лет.
Его сестре удалось уехать и обосноваться в Одессе, а он остался с родителями, которые ухаживали за тяжелобольной бабушкой. С каждым годом парень все острее чувствовал: он не видит своего будущего в оккупации. Не видит возможности для развития, образования, свободы. И потому принял сложное, но сознательное решение вернуться в Украину. Сегодня он вместе с сестрой в Одессе.
Омбудсмен подчеркнул, что оккупация это не только о блокпостах и запретах, это о жизни без ощущения будущего.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
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