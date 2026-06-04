Украина вернула 10 юношей и девушек из ВОТ и России
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула 10 юношей и девушек из ВОТ и России

Дмитрий Лубинец
дети
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В Украину эвакуировали из ВОТ и РФ 10 юношей и девушек в возрасте 18–19 лет.

Главные тезисы

  • Операция по возвращению 10 украинских юношей и девушек из ВОТ и России была успешной благодаря содействию МХП и ее основателя.
  • Для молодых украинцев, вернувшихся в Украину, это стало возможностью самостоятельно определять свое будущее в стране.

Украина вернула еще 10 молодых граждан из ВОТ и РФ

Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

С марта 2026 при содействии Офиса Омбудсмена 10 молодых украинцев смогли выехать с временно оккупированных территорий и РФ и вернуться домой — в Украину. Особая благодарность — международной компании МХП и ее основателю и СЕО Юрию Косюку. Благодаря их содействию эвакуация стала возможной.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный ВР по правам человека

Он уточнил, что речь идет о 10 юношах и девушках в возрасте 18–19 лет.

Несмотря на годы жизни в оккупации, они хотят учиться в украинских университетах, жить в свободном обществе, строить карьеру здесь — в своем государстве. Для них возвращение стало возможностью самостоятельно определять собственное будущее.

Возвращение украинских подростков домой

Уполномоченный также поделился историей молодого человека, которому на момент оккупации было всего 14 лет.

Его сестре удалось уехать и обосноваться в Одессе, а он остался с родителями, которые ухаживали за тяжелобольной бабушкой. С каждым годом парень все острее чувствовал: он не видит своего будущего в оккупации. Не видит возможности для развития, образования, свободы. И потому принял сложное, но сознательное решение вернуться в Украину. Сегодня он вместе с сестрой в Одессе.

Омбудсмен подчеркнул, что оккупация это не только о блокпостах и запретах, это о жизни без ощущения будущего.

О страхе, постоянном ощущении, что твой выбор, твоя свобода и даже твоя мечта больше тебе не принадлежат. Именно поэтому каждое возвращение наших людей на подконтрольную Украине территорию чрезвычайно важно.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

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