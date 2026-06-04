Украина вернула 10 юношей и девушек из ВОТ и России

В Украину эвакуировали из ВОТ и РФ 10 юношей и девушек в возрасте 18–19 лет.

Украина вернула еще 10 молодых граждан из ВОТ и РФ

Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

С марта 2026 при содействии Офиса Омбудсмена 10 молодых украинцев смогли выехать с временно оккупированных территорий и РФ и вернуться домой — в Украину. Особая благодарность — международной компании МХП и ее основателю и СЕО Юрию Косюку. Благодаря их содействию эвакуация стала возможной. Дмитрий Лубинец Уполномоченный ВР по правам человека

Он уточнил, что речь идет о 10 юношах и девушках в возрасте 18–19 лет.

Несмотря на годы жизни в оккупации, они хотят учиться в украинских университетах, жить в свободном обществе, строить карьеру здесь — в своем государстве. Для них возвращение стало возможностью самостоятельно определять собственное будущее. Поделиться

Возвращение украинских подростков домой

Уполномоченный также поделился историей молодого человека, которому на момент оккупации было всего 14 лет.

Его сестре удалось уехать и обосноваться в Одессе, а он остался с родителями, которые ухаживали за тяжелобольной бабушкой. С каждым годом парень все острее чувствовал: он не видит своего будущего в оккупации. Не видит возможности для развития, образования, свободы. И потому принял сложное, но сознательное решение вернуться в Украину. Сегодня он вместе с сестрой в Одессе.

Омбудсмен подчеркнул, что оккупация это не только о блокпостах и запретах, это о жизни без ощущения будущего.

О страхе, постоянном ощущении, что твой выбор, твоя свобода и даже твоя мечта больше тебе не принадлежат. Именно поэтому каждое возвращение наших людей на подконтрольную Украине территорию чрезвычайно важно. Поделиться

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