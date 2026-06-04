Україна повернула 10 юнаків і дівчат з ТОТ та Росії

До України евакуювали з ТОТ та РФ 10 юнаків та дівчат віком 18–19 років.
Головні тези:
- Операція евакуації 10 молодих українців з ТОТ та Росії була успішною завдяки сприянню МХП і засновнику компанії.
- Повернення підлітків до України відкрило для них можливість самостійно визначати своє майбутнє в країні.
Україна повернула ще 10 молодих громадян з ТОТ і РФ
Про це повідомив Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.
Він уточнив, що йдеться про 10 юнаків та дівчат віком 18–19 років.
Уповноважений також поділився історією хлопця, якому на момент окупації було лише 14 років.
Його сестрі вдалося виїхати та облаштуватися в Одесі, а він залишився з батьками, які доглядали важкохвору бабусю. З кожним роком хлопець дедалі гостріше відчував: він не бачить свого майбутнього в окупації. Не бачить можливостей для розвитку, освіти, свободи. І тому ухвалив складне, але свідоме рішення — повернутися в Україну. Сьогодні він разом із сестрою в Одесі.
Омбудсмен наголосив, що окупація це не лише про блокпости й заборони, це про життя без відчуття майбутнього.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
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