Україна повернула 10 юнаків і дівчат з ТОТ та Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула 10 юнаків і дівчат з ТОТ та Росії

Дмитро Лубінець
діти
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До України евакуювали з ТОТ та РФ 10 юнаків та дівчат віком 18–19 років.

Головні тези:

  • Операція евакуації 10 молодих українців з ТОТ та Росії була успішною завдяки сприянню МХП і засновнику компанії.
  • Повернення підлітків до України відкрило для них можливість самостійно визначати своє майбутнє в країні.

Україна повернула ще 10 молодих громадян з ТОТ і РФ

Про це повідомив Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.

Із березня 2026 року за сприяння Офісу Омбудсмена 10 молодих українців змогли виїхати з тимчасово окупованих територій та РФ і повернутися додому — до України. Особлива подяка — міжнародній компанії МХП та її засновнику і СЕО Юрію Косюку. Завдяки їхньому сприянню евакуація стала можливою.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Уповноважений ВР із прав людини

Він уточнив, що йдеться про 10 юнаків та дівчат віком 18–19 років.

Попри роки життя в окупації, вони хочуть навчатися в українських університетах, жити у вільному суспільстві, будувати кар’єру саме тут — у своїй державі. Для них повернення стало можливістю самостійно визначати власне майбутнє.

Повернення українських підлітків додому

Уповноважений також поділився історією хлопця, якому на момент окупації було лише 14 років.

Його сестрі вдалося виїхати та облаштуватися в Одесі, а він залишився з батьками, які доглядали важкохвору бабусю. З кожним роком хлопець дедалі гостріше відчував: він не бачить свого майбутнього в окупації. Не бачить можливостей для розвитку, освіти, свободи. І тому ухвалив складне, але свідоме рішення — повернутися в Україну. Сьогодні він разом із сестрою в Одесі.

Омбудсмен наголосив, що окупація це не лише про блокпости й заборони, це про життя без відчуття майбутнього.

Про страх, про постійне відчуття, що твій вибір, твоя свобода і навіть твоя мрія більше тобі не належать. Саме тому кожне повернення наших людей на підконтрольну Україні територію — надзвичайно важливе.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:

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