Украина вернула еще шестерых детей из оккупированной Россией Херсонщины
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула еще шестерых детей из оккупированной Россией Херсонщины

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
дети
Читати українською

Украина вернула на подконтрольную территорию Херсонщины три семьи, в которых воспитываются 5 девушек и 1 мальчик.

Еще шестеро детей вернули из российской оккупации

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, с временно оккупированной территории Херсонщины вывезены три семьи, в которых воспитываются 5 девочек и 1 мальчик в возрасте от 1 до 9 лет.

По словам родителей, жить в оккупации стало слишком тяжело. При отсутствии российских паспортов они не имели права обратиться к врачам и устроиться на работу.

Также, по словам Прокудина, оккупанты постоянно проводили обыски в жилищах, чем пугали детей.

Все семьи находятся в безопасности, с ними работают медики и психологи.

Также глава Херсонской ОВА поблагодарил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и его команду за работу. Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

С начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 94 детей из Херсонской области.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула шестерых детей из временно оккупированной Херсонщины
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула еще 4 детей с временно оккупированных Россией территорий
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
ребенок
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула 13 детей с временно оккупированных территорий и России
Дмитрий Лубинец
Дети

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?