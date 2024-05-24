Украина вернула еще шестерых детей из оккупированной Россией Херсонщины

Украина вернула на подконтрольную территорию Херсонщины три семьи, в которых воспитываются 5 девушек и 1 мальчик.

Еще шестеро детей вернули из российской оккупации

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, с временно оккупированной территории Херсонщины вывезены три семьи, в которых воспитываются 5 девочек и 1 мальчик в возрасте от 1 до 9 лет.

По словам родителей, жить в оккупации стало слишком тяжело. При отсутствии российских паспортов они не имели права обратиться к врачам и устроиться на работу.

Также, по словам Прокудина, оккупанты постоянно проводили обыски в жилищах, чем пугали детей.

Все семьи находятся в безопасности, с ними работают медики и психологи.

Также глава Херсонской ОВА поблагодарил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и его команду за работу. Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

С начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 94 детей из Херсонской области.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.