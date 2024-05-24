Україна повернула ще шістьох дітей з окупованої Росією Херсонщини

Україна повернула на підконтрольну територію Херсонщини три родини, в яких виховуються 5 дівчат та 1 хлопчик.
Ще шестеро дітей повернули з російської окупації
Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, з тимчасово окупованої території Херсонщини вивезені три родини, в яких виховуються 5 дівчаток та 1 хлопчик, віком від 1 до 9 років.
Зі слів батьків, жити в окупації стало надто важко. За відсутності російських паспортів, вони не мали права звернутись до лікарів та влаштуватись на роботу.
Також, за словами Прокудіна, окупанти постійно проводили обшуки в помешканнях, чим лякали дітей.
Наразі усі родини знаходяться у безпеці, з ними працюють медики та психологи.
Також очільник Херсонської ОВА подякував Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю та його команді за роботу.Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України
З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 94 дітей із Херсонської області.
Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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