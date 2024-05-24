Україна повернула ще шістьох дітей з окупованої Росією Херсонщини

Україна повернула на підконтрольну територію Херсонщини три родини, в яких виховуються 5 дівчат та 1 хлопчик.

Ще шестеро дітей повернули з російської окупації

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, з тимчасово окупованої території Херсонщини вивезені три родини, в яких виховуються 5 дівчаток та 1 хлопчик, віком від 1 до 9 років.

Зі слів батьків, жити в окупації стало надто важко. За відсутності російських паспортів, вони не мали права звернутись до лікарів та влаштуватись на роботу.

Також, за словами Прокудіна, окупанти постійно проводили обшуки в помешканнях, чим лякали дітей.

Наразі усі родини знаходяться у безпеці, з ними працюють медики та психологи.

Також очільник Херсонської ОВА подякував Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю та його команді за роботу.Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 94 дітей із Херсонської області.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.