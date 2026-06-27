Украина вернула из плена РФ еще 7 гражданских лиц

7 гражданских заложников РФ вернулись в Украину

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Лубинец поблагодарил Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки Украины и все другие органы, работающие в рамках Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

На родную землю вернулись украинцы от 35 до 66 лет. Все их россияне незаконно задержали в 2022 году во время оккупации Мариуполя, Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областей. Относительно Киевщины — это Бучанский район, где оккупанты в 2022 году совершали зверства. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

Как отметил Лубинец, одного из украинцев россияне похитили из собственного дома только потому, что его сыновья служат в ВСУ. Другого украинца — по дороге на работу, куда он направлялся в день российского вторжения.

Возвращение украинцев из плена РФ

Среди уволенных также доброволец, который в 2022 году присоединился к бригаде "Ангелы Тайры" в Мариуполе. В тот день вместе с ним была задержана и Тайра, которую нам удалось вернуть домой раньше. Поделиться

Лубинец также добавил: "Наша команда сделает все возможное, чтобы их права были полностью гарантированы и защищены".