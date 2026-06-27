Украина вернула из плена РФ еще 7 гражданских лиц
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула из плена РФ еще 7 гражданских лиц

Дмитрий Лубинец
плен
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Домой вернулись семь гражданских граждан Украины, годами незаконно удерживавшиеся в неволе в России.

Главные тезисы

  • Семь украинцев, годами содержавшиеся в плену в России, возвращаются домой благодаря усилиям представителей Украины и России.
  • Украина смогла вернуть граждан из разных регионов, задержанных во время оккупации многих областей.

7 гражданских заложников РФ вернулись в Украину

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Лубинец поблагодарил Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки Украины и все другие органы, работающие в рамках Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

На родную землю вернулись украинцы от 35 до 66 лет. Все их россияне незаконно задержали в 2022 году во время оккупации Мариуполя, Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областей. Относительно Киевщины — это Бучанский район, где оккупанты в 2022 году совершали зверства.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Омбудсман Украины

Как отметил Лубинец, одного из украинцев россияне похитили из собственного дома только потому, что его сыновья служат в ВСУ. Другого украинца — по дороге на работу, куда он направлялся в день российского вторжения.

Возвращение украинцев из плена РФ

Среди уволенных также доброволец, который в 2022 году присоединился к бригаде "Ангелы Тайры" в Мариуполе. В тот день вместе с ним была задержана и Тайра, которую нам удалось вернуть домой раньше.

Лубинец также добавил: "Наша команда сделает все возможное, чтобы их права были полностью гарантированы и защищены".

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