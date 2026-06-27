Украина вернула из плена РФ еще 7 гражданских лиц

Домой вернулись семь гражданских граждан Украины, годами незаконно удерживавшиеся в неволе в России.
Главные тезисы
- Семь украинцев, годами содержавшиеся в плену в России, возвращаются домой благодаря усилиям представителей Украины и России.
- Украина смогла вернуть граждан из разных регионов, задержанных во время оккупации многих областей.
7 гражданских заложников РФ вернулись в Украину
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Лубинец поблагодарил Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки Украины и все другие органы, работающие в рамках Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Как отметил Лубинец, одного из украинцев россияне похитили из собственного дома только потому, что его сыновья служат в ВСУ. Другого украинца — по дороге на работу, куда он направлялся в день российского вторжения.
Лубинец также добавил: "Наша команда сделает все возможное, чтобы их права были полностью гарантированы и защищены".
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