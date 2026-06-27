Україна повернула з полону РФ ще 7 цивільних

Додому повернулися семеро цивільних громадян України, які роками незаконно утримувались у неволі в Росії.

7 цивільних заручників РФ повернулися в Україну

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.

Лубінець подякував Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України та всім іншим дотичним органам, які працюють у межах Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

На рідну землю повернулися українці віком від 35 до 66 років. Усіх їх росіяни незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Щодо Київщини — це саме Бучанський район, де окупанти у 2022 році чинили звірства. Дмитро Лубінець Омбудсман України

Як зауважив Лубінець, одного із українців росіяни викрали із власної домівки лише тому, що його сини служать у ЗСУ. Іншого українця — по дорозі на роботу, куди він прямував у день російського вторгнення.

Повернення українців з полону РФ

Серед звільнених також доброволець, який у 2022 році приєднався до бригади "Ангели Тайри" в Маріуполі. Саме того дня разом із ним була затримана й Тайра, яку нам вдалося повернути додому раніше. Поширити

Лубінець також додав: "Наша команда зробить усе можливе, аби їхні права були повністю гарантовані та захищені".