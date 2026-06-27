Україна повернула з полону РФ ще 7 цивільних

Додому повернулися семеро цивільних громадян України, які роками незаконно утримувались у неволі в Росії.
Головні тези:
- Семеро українців, які роками перебували у неволі в Росії, повернулися додому.
- Це стало можливим завдяки прямій гуманітарній роботі уповноважених осіб з України та Росії.
- Звільнені громадяни були затримані під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей.
7 цивільних заручників РФ повернулися в Україну
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.
Лубінець подякував Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України та всім іншим дотичним органам, які працюють у межах Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Як зауважив Лубінець, одного із українців росіяни викрали із власної домівки лише тому, що його сини служать у ЗСУ. Іншого українця — по дорозі на роботу, куди він прямував у день російського вторгнення.
Лубінець також додав: "Наша команда зробить усе можливе, аби їхні права були повністю гарантовані та захищені".
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