Україна повернула з російського полону 160 військових

26 червня в Україну повернулися 160 військовополонених, які з 2022 року знаходилися у російському полоні.
Головні тези:
- Україна успішно повернула 160 військовополонених, які перебували у російському полоні з 2022 року.
- Серед звільнених були військовослужбовці різних підрозділів, які захищали Україну на різних напрямках.
Україна повернула 160 військовополонених з РФ
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Серед звільнених сьогодні — військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники.
Дякую всій нашій команді, яка щодня працює над поверненням наших людей. Особлива вдячність усім нашим підрозділам, які на передовій поповнюють обмінний фонд для України та своєю сміливістю забезпечують нам можливість повертати людей. Памʼятаємо про всіх, хто в неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. Усіх маємо повернути — і військових, і цивільних.
Серед звільнених — 58 офіцерів, 116 оборонців Маріуполя.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-