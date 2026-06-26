Україна повернула з російського полону 160 військових
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула з російського полону 160 військових

Володимир Зеленський
полон
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26 червня в Україну повернулися 160 військовополонених, які з 2022 року знаходилися у російському полоні. 

Головні тези:

  • Україна успішно повернула 160 військовополонених, які перебували у російському полоні з 2022 року.
  • Серед звільнених були військовослужбовці різних підрозділів, які захищали Україну на різних напрямках.

Україна повернула 160 військовополонених з РФ

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Продовжуємо повертати додому українців із російської неволі. Сьогодні з полону звільнено 160 військових. Усі були в полоні ще з 2022 року.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Серед звільнених сьогодні — військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники.

Вони захищали Україну в Маріуполі та на «Азовсталі», на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

Дякую всій нашій команді, яка щодня працює над поверненням наших людей. Особлива вдячність усім нашим підрозділам, які на передовій поповнюють обмінний фонд для України та своєю сміливістю забезпечують нам можливість повертати людей. Памʼятаємо про всіх, хто в неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. Усіх маємо повернути — і військових, і цивільних.

Серед звільнених — 58 офіцерів, 116 оборонців Маріуполя.

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