Украина вернула из российского плена 160 военных
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула из российского плена 160 военных

Владимир Зеленский
возвращение
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26 июня в Украину вернулись 160 военнопленных, с 2022 года находившихся в российском плену.

Главные тезисы

  • 26 июня Украина вернула 160 военнопленных из российского плену, которые находились там с 2022 года.
  • Среди уволенных были военнослужащие разных подразделений, защищавшие Украину на различных направлениях.

Украина вернула 160 военнопленных из РФ

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Продолжаем возвращать домой украинцев из российской неволи. Сегодня из плена освобождены 160 военных. Все были в плену еще с 2022 года.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Среди уволенных сегодня — военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, нацгвардейцы и пограничники.

Они защищали Украину в Мариуполе и на «Азовстале», Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях.

Спасибо всей нашей команде, которая каждый день работает над возвращением наших людей. Особая благодарность всем нашим подразделениям, которые на передовой пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью, обеспечивают нам возможность возвращать людей. Помним обо всех, кто в неволе. Проверяем по каждой фамилии. Всех должны вернуть — и военных, и гражданских.

Среди уволенных — 58 офицеров, 116 защитников Мариуполя.

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