Украина вернула из российского плена 160 военных

26 июня в Украину вернулись 160 военнопленных, с 2022 года находившихся в российском плену.
Главные тезисы
- 26 июня Украина вернула 160 военнопленных из российского плену, которые находились там с 2022 года.
- Среди уволенных были военнослужащие разных подразделений, защищавшие Украину на различных направлениях.
Украина вернула 160 военнопленных из РФ
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Среди уволенных сегодня — военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, нацгвардейцы и пограничники.
Спасибо всей нашей команде, которая каждый день работает над возвращением наших людей. Особая благодарность всем нашим подразделениям, которые на передовой пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью, обеспечивают нам возможность возвращать людей. Помним обо всех, кто в неволе. Проверяем по каждой фамилии. Всех должны вернуть — и военных, и гражданских.
Среди уволенных — 58 офицеров, 116 защитников Мариуполя.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-