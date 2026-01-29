29 января в Украину в рамках репатриационных мероприятий вернули 1000 тел (останков) погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским защитникам.
Главные тезисы
- Успешная репатриация: Украина вернула из России 1000 тел погибших украинских защитников.
- Совместная работа структур: Представители разных украинских организаций совместно осуществили идентификацию погибших.
- Работа с экспертами: Следователи правоохранительных органов предпримут меры по идентификации репатриированных тел.
Украина вернула тысячу тел погибших из РФ
Сегодня прошли репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским защитникам.
Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести.
В штабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.
Отдельная благодарность личному составу структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД Вооруженных сил Украины, осуществляющего перевозку репатриированных погибших в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу тел павших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертов.
