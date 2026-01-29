Украина вернула из России 1000 тел погибших

29 января в Украину в рамках репатриационных мероприятий вернули 1000 тел (останков) погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским защитникам.

Украина вернула тысячу тел погибших из РФ

Сегодня прошли репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским защитникам.

Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Украины предпримут все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших. Поделиться

Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести.

Возвращение тел

В штабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.