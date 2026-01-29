Україна повернула з Росії 1000 тіл загиблих
Україна
Україна повернула з Росії 1000 тіл загиблих

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна

29 січня в Україну в рамках репатріаційних заходів повернули 1000 тіл (останків) загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським оборонцям.

Головні тези:

  • Україна повернула 1000 тіл загиблих українських оборонців з Росії в рамках репатріаційних заходів.
  • Спільна робота представників різних структур дозволила успішно здійснити репатріацію і робиться ідентифікація загиблих.

Україна повернула тисячу тіл загиблих з РФ

Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським оборонцям.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами України здійснять усі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.

Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних сил України, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки і оборони України.

Повернення тіл

У штабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу структур цивільно-військового співробітництва Збройних сил України та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

