Украина вернула из России 1000 тел военнослужащих

23 октября прошли очередные репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.
Главные тезисы
- Украина вернула 1000 тел украинских военнослужащих из России на территорию страны.
- Репатриационные мероприятия стали результатом совместной работы различных структур, включая СБ, ВСУ, МВД и другие военные и правоохранительные органы.
- Эксперты МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел военнослужащих.
Тела 1000 военнослужащих вернули в Украину
Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.
Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.
Отдельная благодарность личному составу Центрального управления ЦВД ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД Вооруженных Сил Украины, осуществляющего перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.
