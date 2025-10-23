Україна повернула з Росії 1000 тіл військовослужбовців

23 жовтня відбулися чергові репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.
Головні тези:
- Україна успішно повернула 1000 тіл військовослужбовців з Росії на територію країни.
- Репатріаційні заходи були результатом спільної роботи різних структур, включаючи СБ, ЗСУ, МВС та інші військові та правоохоронні органи.
- Експерти з МВС в найближчому часі проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл військовослужбовців.
Тіла 1000 військовослужбовців повернули до України
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.
