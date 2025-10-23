Україна повернула з Росії 1000 тіл військовослужбовців
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула з Росії 1000 тіл військовослужбовців

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна

23 жовтня відбулися чергові репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

Головні тези:

  • Україна успішно повернула 1000 тіл військовослужбовців з Росії на територію країни.
  • Репатріаційні заходи були результатом спільної роботи різних структур, включаючи СБ, ЗСУ, МВС та інші військові та правоохоронні органи.
  • Експерти з МВС в найближчому часі проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл військовослужбовців.

Тіла 1000 військовослужбовців повернули до України

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Влада РФ збрехала і передала Україні тіла росіян
Володимир Зеленський
Росія знову спробувала обдурити Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула з Росії тіла 1000 загиблих громадян
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула тіла 1000 полеглих воїнів
КШППВ
Триває обмін тілами загиблих між Україною та РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?