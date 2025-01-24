Украина вернула тела 757 погибших защитников
Категория
Украина
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Украина вернула тела 757 погибших защитников

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Погибшие украинские военные
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Как отметили в Коордштабе по вопросам обращения с военнопленными, в Украину вернули тела 757 погибших в результате развязанной Кремлем преступной войны украинских защитников.

Главные тезисы

  • Благодаря сотрудничеству разных украинских организаций удалось вернуть тела 757 украинских защитников, погибших в результате преступной войны.
  • По результатам совместной работы украинских структур были возвращены тела 451 защитника, погибших на Донбассе, а также другие из различных направлений, включая Луганское и Запорожское.
  • Способствовали возвращению погибших военных различные украинские структуры, такие как Координационный штаб, Центральное управление гражданско-военного сотрудничества и другие.
  • Благодаря усилиям следователей и экспертов в кратчайшие сроки будут установлены личности всех погибших украинских героев, возвращенных на родину.
  • Выражается признательность Международному Комитету Красного Креста и личному составу Вооруженных Сил Украины за помощь в перевозке и организации передачи репатриированных павших в специализированные учреждения.

Что известно о возвращении тел 757 павших украинских героев

Отмечается, что удалось вернуть тела 451 защитника, погибших на Донбассе;

  • 71 из Бахмутского направления;

  • ⁠51 из Угледарского направления;

  • 13 из Луганского направления;

  • 137 из Запорожского направления;

  • из моргов на территории РФ возвращено 34 погибших

Кто способствовал возвращению погибших украинских военных

Возвращение погибших украинских военных произошло по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по обращению с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, Объединенного центра СБ Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уповнова по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Отдельное спасибо личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших, отмечают представители Коордштаба.

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