Україна повернула тіла 757 загиблих захисників
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула тіла 757 загиблих захисників

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Загиблі українські військові

Як зазначили у Коордштабі з питань поводження з військовополоненими, до України повернули тіла 757 загиблих внаслідок розв'язаної Кремлем злочинної війни українських захисників. 

Головні тези:

  • За результатами спільної роботи українських структур вдалося повернути тіла 757 загиблих захисників.
  • Повернення тіл військовослужбовців відбулось завдяки співпраці різних українських організацій, включаючи Координаційний штаб та Червоний Хрест.
  • Окрім цього, особлива подяка на адресу Збройних Сил України за організацію перевезення репатрійованих полеглих військових до спеціалізованих установ.
  • Зусиллями слідчих і експертів будуть встановлені особи загиблих у найкоротші терміни після їх повернення.

Що відомо про повернення тіл 757 полеглих українських героїв

Зазначається, що вдалось повернути тіла 451 оборонця, що загинули на Донеччині;

  • 71 з Бахмутського напрямку;

  • ⁠51 з Вугледарського напрямку;

  • 13 з Луганського напрямку;

  • 137 із Запорізького напрямку;

  • з моргів на території РФ повернено 34 загиблих

Хто сприяв поверненню загиблих українських військових

Повернення загиблих українських військових відбулось за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих, — зазначають представники Коордштабу.

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