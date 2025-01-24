Як зазначили у Коордштабі з питань поводження з військовополоненими, до України повернули тіла 757 загиблих внаслідок розв'язаної Кремлем злочинної війни українських захисників.
Головні тези:
- За результатами спільної роботи українських структур вдалося повернути тіла 757 загиблих захисників.
- Повернення тіл військовослужбовців відбулось завдяки співпраці різних українських організацій, включаючи Координаційний штаб та Червоний Хрест.
- Окрім цього, особлива подяка на адресу Збройних Сил України за організацію перевезення репатрійованих полеглих військових до спеціалізованих установ.
- Зусиллями слідчих і експертів будуть встановлені особи загиблих у найкоротші терміни після їх повернення.
Що відомо про повернення тіл 757 полеглих українських героїв
Зазначається, що вдалось повернути тіла 451 оборонця, що загинули на Донеччині;
71 з Бахмутського напрямку;
51 з Вугледарського напрямку;
13 з Луганського напрямку;
137 із Запорізького напрямку;
з моргів на території РФ повернено 34 загиблих
Хто сприяв поверненню загиблих українських військових
Повернення загиблих українських військових відбулось за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
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