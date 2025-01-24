Як зазначили у Коордштабі з питань поводження з військовополоненими, до України повернули тіла 757 загиблих внаслідок розв'язаної Кремлем злочинної війни українських захисників.

Що відомо про повернення тіл 757 полеглих українських героїв

Зазначається, що вдалось повернути тіла 451 оборонця, що загинули на Донеччині;

71 з Бахмутського напрямку;

⁠51 з Вугледарського напрямку;

13 з Луганського напрямку;

137 із Запорізького напрямку;

з моргів на території РФ повернено 34 загиблих

Хто сприяв поверненню загиблих українських військових

Повернення загиблих українських військових відбулось за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.