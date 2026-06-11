Украина впервые отмечает День сил беспилотных систем ВСУ

Сегодня Украина впервые отмечает День Сил беспилотных систем, и теперь 11 июня ежегодно будет днем нашей благодарности воинам СБС.
Главные тезисы
- Украина отмечает День сил беспилотных систем, признает важность дронов в обороне страны.
- Президент Зеленский благодарит воинов СБС за их решающий вклад в современную войну.
Украина впервые отмечает День СБС
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский поблагодарил каждого и каждого, кто служит в Силах беспилотных систем, кто развивает украинские технологии и работает ради нашего преимущества на поле боя.
Соответствующий новый военный праздник установил Президент Владимир Зеленский. Отмечание введено Указом № 485/2026 от 10 июня 2026 с целью признания весомого вклада беспилотников в защиту государства.
Дата выбрана неслучайно: ровно год назад, 11 июня 2025 года, в Украине была официально создана первая отдельная группировка сил беспилотных систем. Украина стала первым государством в мире, выведшим беспилотные подразделения в отдельный род войск.
Командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди отчитывался за год работы СБС.
"Мадяр" отметил, что только за год с июня 2025 по май 2026 дронами Сил обороны Украины совокупно уничтожено и поражено 302 тысяч единиц живой силы противника безвозвратными и санитарными потерями и более 1,2 млн вражеских целей.
300 тыс тушек в год - это 75 к ряду Красных площадей, наголову забитых истерзанными оккупантами; это четыре полных стадиона Лужники, полный состав хробачьей Росгвардии или поезд длиной от Москвы до Рязани. Это необъятная куча уничтоженных ордынцев, которые бы точно в Карпаты не остановились.
В День сил беспилотных систем говорим о Птицах СБС. Сегодня ровно год со дня создания Группировки, в состав которой вошли 7 юнитов СБС и 5 юнитов Линии дронов. Это был первый приказ, подписанный мною в должности командующего.
102 тыс червей сегодня на утро в Подсчете и 360 тыс враждебных целей. 1,7 млн боевых вылетов в год, 300+ потрепанных червей в сутки, - это каждый третий оккупант, уничтоженный на этой войне.
Мадяр уверен, что переломный момент войны России против Украины наступил, - во многом благодаря СБС.
"Мадьяр" поблагодарил собратьев за кропотливую работу днем и ночью, добросовестную службу и героическую борьбу и поздравил с профессиональным праздником - Днем СБС!
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