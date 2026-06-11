Украина впервые отмечает День сил беспилотных систем ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина впервые отмечает День сил беспилотных систем ВСУ

Владимир Зеленский
СБС
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Сегодня Украина впервые отмечает День Сил беспилотных систем, и теперь 11 июня ежегодно будет днем нашей благодарности воинам СБС.

Главные тезисы

  • Украина отмечает День сил беспилотных систем, признает важность дронов в обороне страны.
  • Президент Зеленский благодарит воинов СБС за их решающий вклад в современную войну.

Украина впервые отмечает День СБС

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Без дронов уже невозможно представить современную войну, и украинские беспилотные системы успешно работают на разных уровнях: от выполнения задач на фронте до поражения важных объектов врага за сотни километров вглубь его территории. Все это фиксируется, и именно благодаря точности и мастерству наших операторов потери России уже давно перешли за 30 тысяч убитых и раненых в месяц.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский поблагодарил каждого и каждого, кто служит в Силах беспилотных систем, кто развивает украинские технологии и работает ради нашего преимущества на поле боя.

Спасибо всем, кто делает так, чтобы возможности России становились меньше и чтобы нашей безопасности было больше.

Соответствующий новый военный праздник установил Президент Владимир Зеленский. Отмечание введено Указом № 485/2026 от 10 июня 2026 с целью признания весомого вклада беспилотников в защиту государства.

Дата выбрана неслучайно: ровно год назад, 11 июня 2025 года, в Украине была официально создана первая отдельная группировка сил беспилотных систем. Украина стала первым государством в мире, выведшим беспилотные подразделения в отдельный род войск.

Командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди отчитывался за год работы СБС.

Арта / лопата / дрон, - стартовый лозунг дронаров в 22-м: задача подсмотреть, скорректировать стволку и укрыться. Прикрутив первую гранату к дрону в качестве сброса весной 22-го, мысли не мелькнуло, как стремительно лопнет тот малыш в войну. Так быстро не эволюционировало ни одно оружие в истории человечества. Свадебный дрон, без шуток, хорошо сработал на фронте, коренным образом и навсегда изменив мировую доктрину войны. Как-то порох вытеснил сабли и мечи. Сегодня дрон – первый помощник пехотинца, штурмовика и артиллериста, но и дрон – это основное средство борьбы и инструмент возмездия! Возмездия лютой, которой червь даже представить себе не мог, когда провозглашал «Киев за три дня!»

Роберт "Мадяр" Бровди

Роберт "Мадяр" Бровди

Командующий СБС

"Мадяр" отметил, что только за год с июня 2025 по май 2026 дронами Сил обороны Украины совокупно уничтожено и поражено 302 тысяч единиц живой силы противника безвозвратными и санитарными потерями и более 1,2 млн вражеских целей.

Такие цифры не сразу осознаются, - следует во что-то условное перечислить, ну то прошу господина тематическое: емкость военного парада на красной площади одномоментно составляет 4000 червей в более чем 30 парадных коробках.

300 тыс тушек в год - это 75 к ряду Красных площадей, наголову забитых истерзанными оккупантами; это четыре полных стадиона Лужники, полный состав хробачьей Росгвардии или поезд длиной от Москвы до Рязани. Это необъятная куча уничтоженных ордынцев, которые бы точно в Карпаты не остановились.

В День сил беспилотных систем говорим о Птицах СБС. Сегодня ровно год со дня создания Группировки, в состав которой вошли 7 юнитов СБС и 5 юнитов Линии дронов. Это был первый приказ, подписанный мною в должности командующего.

102 тыс червей сегодня на утро в Подсчете и 360 тыс враждебных целей. 1,7 млн ​​боевых вылетов в год, 300+ потрепанных червей в сутки, - это каждый третий оккупант, уничтоженный на этой войне.

Мадяр уверен, что переломный момент войны России против Украины наступил, - во многом благодаря СБС.

Нет ни покоя, ни тыла на болотах уже до Урала, не будет его и в Сибири, - вопрос времени. Живая сила противника, источники финансирования войны и все, что касается производства оружия! А еще по противнику. Вот четыре группы приоритетных военных целей СБС, выбив которые мы ослабим врага окончательно и сломим ему позвоночник. Не вижу причин этого не сделать!

"Мадьяр" поблагодарил собратьев за кропотливую работу днем ​​и ночью, добросовестную службу и героическую борьбу и поздравил с профессиональным праздником - Днем СБС!

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