Сегодня Украина впервые отмечает День Сил беспилотных систем, и теперь 11 июня ежегодно будет днем нашей благодарности воинам СБС.

Украина впервые отмечает День СБС

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Без дронов уже невозможно представить современную войну, и украинские беспилотные системы успешно работают на разных уровнях: от выполнения задач на фронте до поражения важных объектов врага за сотни километров вглубь его территории. Все это фиксируется, и именно благодаря точности и мастерству наших операторов потери России уже давно перешли за 30 тысяч убитых и раненых в месяц. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский поблагодарил каждого и каждого, кто служит в Силах беспилотных систем, кто развивает украинские технологии и работает ради нашего преимущества на поле боя.

Спасибо всем, кто делает так, чтобы возможности России становились меньше и чтобы нашей безопасности было больше. Поделиться

Соответствующий новый военный праздник установил Президент Владимир Зеленский. Отмечание введено Указом № 485/2026 от 10 июня 2026 с целью признания весомого вклада беспилотников в защиту государства.

Дата выбрана неслучайно: ровно год назад, 11 июня 2025 года, в Украине была официально создана первая отдельная группировка сил беспилотных систем. Украина стала первым государством в мире, выведшим беспилотные подразделения в отдельный род войск.

Командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди отчитывался за год работы СБС.

Арта / лопата / дрон, - стартовый лозунг дронаров в 22-м: задача подсмотреть, скорректировать стволку и укрыться. Прикрутив первую гранату к дрону в качестве сброса весной 22-го, мысли не мелькнуло, как стремительно лопнет тот малыш в войну. Так быстро не эволюционировало ни одно оружие в истории человечества. Свадебный дрон, без шуток, хорошо сработал на фронте, коренным образом и навсегда изменив мировую доктрину войны. Как-то порох вытеснил сабли и мечи. Сегодня дрон – первый помощник пехотинца, штурмовика и артиллериста, но и дрон – это основное средство борьбы и инструмент возмездия! Возмездия лютой, которой червь даже представить себе не мог, когда провозглашал «Киев за три дня!» Роберт "Мадяр" Бровди Командующий СБС

"Мадяр" отметил, что только за год с июня 2025 по май 2026 дронами Сил обороны Украины совокупно уничтожено и поражено 302 тысяч единиц живой силы противника безвозвратными и санитарными потерями и более 1,2 млн вражеских целей.

Такие цифры не сразу осознаются, - следует во что-то условное перечислить, ну то прошу господина тематическое: емкость военного парада на красной площади одномоментно составляет 4000 червей в более чем 30 парадных коробках. Поделиться

300 тыс тушек в год - это 75 к ряду Красных площадей, наголову забитых истерзанными оккупантами; это четыре полных стадиона Лужники, полный состав хробачьей Росгвардии или поезд длиной от Москвы до Рязани. Это необъятная куча уничтоженных ордынцев, которые бы точно в Карпаты не остановились.

В День сил беспилотных систем говорим о Птицах СБС. Сегодня ровно год со дня создания Группировки, в состав которой вошли 7 юнитов СБС и 5 юнитов Линии дронов. Это был первый приказ, подписанный мною в должности командующего.

102 тыс червей сегодня на утро в Подсчете и 360 тыс враждебных целей. 1,7 млн ​​боевых вылетов в год, 300+ потрепанных червей в сутки, - это каждый третий оккупант, уничтоженный на этой войне.

Мадяр уверен, что переломный момент войны России против Украины наступил, - во многом благодаря СБС.

Нет ни покоя, ни тыла на болотах уже до Урала, не будет его и в Сибири, - вопрос времени. Живая сила противника, источники финансирования войны и все, что касается производства оружия! А еще по противнику. Вот четыре группы приоритетных военных целей СБС, выбив которые мы ослабим врага окончательно и сломим ему позвоночник. Не вижу причин этого не сделать! Поделиться

"Мадьяр" поблагодарил собратьев за кропотливую работу днем ​​и ночью, добросовестную службу и героическую борьбу и поздравил с профессиональным праздником - Днем СБС!