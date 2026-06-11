Україна вперше відзначає День Сил безпілотних систем ЗСУ

Сьогодні Україна вперше відзначає День Сил безпілотних систем, і відтепер 11 червня щороку буде днем нашої вдячності воїнам СБС.
Головні тези:
- Україна відзначила День Сил безпілотних систем як важливе свято, яке визнає внесок дронів у захист держави.
- Президент України підкреслив незамінність українських безпілотних систем у військових операціях.
- Командувач СБС вважає, що завдяки безпілотникам відбувся перелом у війні з Росією, і вони є основним інструментом військової стратегії.
Україна вперше відзначає День СБС
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Зеленський подякував кожному й кожній, хто служить у Силах безпілотних систем, хто розвиває українські технології та працює заради нашої переваги на полі бою.
Відповідне нове військове свято встановив Президент Володимир Зеленський. Відзначення запроваджено Указом № 485/2026 від 10 червня 2026 року з метою визнання вагомого внеску безпілотників у захист держави.
Дата обрана невипадково: рівно рік тому, 11 червня 2025 року, в Україні було офіційно створене перше окреме Угруповання Сил безпілотних систем. Україна стала першою державою у світі, яка вивела безпілотні підрозділи в окремий рід військ.
Командувач СБС Роберт “Мадяр “ Бровді звітував за рік роботи СБС.
“Мадяр” зазначив, що лише за рік з червня 2025 по травень 2026 дронами Сил оборони України сукупно знищено та уражено 302 тисячі одиниць живоі сили противника безповоротними та санітарними втратами та понад 1,2 млн ворожих цілей.
300 тис тушок за рік - це 75 до ряду Червоних площ, вщент забитих пошматованими окупантами; це чотири повних стадіони Лужники, повний склад хробачої Росгвардії або потяг довжиною від Москви до Рязані. Це неосяжна купа знищених ординців, -ті б точно до Карпат не зупинились.
У День Сил безпілотних систем говоримо про Птахів СБС. Сьогодні рівно рік з дня створення Угруповання, до складу котрого увійшло 7 юнітів СБС та 5 юнітів Лініі дронів. Це був перший наказ, підписаний мною на посаді командувача.
Мадяр впевнений, що переломний моменту війні Росії проти України настав ,- багато у чому завдяки СБС.
Нема ні спокою ні тилу на болотах вже до Уралу, не буде його і у Сибіру, - питання часу. Жива сила противника, джерела фінансування війни та все, що дотичне до виробництва зброї! А ще- ппо противника. Ось чотири групи пріоритетних військових цілей СБС, вибивши котрі ми знесилимо ворога остаточно та зломимо йому хребта. Не бачу причин того не зробити!
“Мадяр” подякував побратимам за кропітку роботу вдень та вночі, сумлінну службу та героїчну боротьбу та привітав з професійним святом - Днем СБС!
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-