Сьогодні Україна вперше відзначає День Сил безпілотних систем, і відтепер 11 червня щороку буде днем нашої вдячності воїнам СБС.

Україна вперше відзначає День СБС

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Без дронів неможливо вже уявити сучасну війну, і українські безпілотні системи успішно працюють на різних рівнях: від виконання завдань на фронті до ураження важливих об’єктів ворога за сотні кілометрів вглиб його території. Все це фіксується, і саме завдяки точності та майстерності наших операторів втрати Росії вже давно перейшли за 30 тисяч вбитих і поранених на місяць. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський подякував кожному й кожній, хто служить у Силах безпілотних систем, хто розвиває українські технології та працює заради нашої переваги на полі бою.

Дякую всім, хто робить так, щоб можливості Росії ставали меншими і щоб нашої безпеки було більше. Поширити

Відповідне нове військове свято встановив Президент Володимир Зеленський. Відзначення запроваджено Указом № 485/2026 від 10 червня 2026 року з метою визнання вагомого внеску безпілотників у захист держави.

Дата обрана невипадково: рівно рік тому, 11 червня 2025 року, в Україні було офіційно створене перше окреме Угруповання Сил безпілотних систем. Україна стала першою державою у світі, яка вивела безпілотні підрозділи в окремий рід військ.

Командувач СБС Роберт “Мадяр “ Бровді звітував за рік роботи СБС.

Арта / лопата / дрон,- стартове гасло дронарів у 22-му: задача підглянути, скоригувати стволку і сховатись. Прикрутивши першу гранату до дрону в якості скиду навесні 22-го, думки не промайнуло, як стрімко увірветься той малий у війну. Так швидко не еволюціонувала жодна зброя у історії людства. Весільний дрон, без жартів, гарно спрацював на фронті, докорінно і назавжди змінивши світову доктрину війни. Як колись порох витіснив шаблі та мечі. Сьогодні дрон- перший помічник піхотинця, штурмовика і артилериста, але й дрон- це основний засіб боротьби і інструмент відплати! Відплати лютої, котрої хробак навіть уявити собі не міг, коли проголошував «Киів за три дні!» Роберт “Мадяр” Бровді Командувач СБС

“Мадяр” зазначив, що лише за рік з червня 2025 по травень 2026 дронами Сил оборони України сукупно знищено та уражено 302 тисячі одиниць живоі сили противника безповоротними та санітарними втратами та понад 1,2 млн ворожих цілей.

Такі цифри не відразу усвідомлюються,- слід у щось умовне перерахувати, ну то прошу пана тематичне: місткість військового параду на червоній площі одномоментно становить 4000 хробаків у понад 30-ти парадних коробках. Поширити

300 тис тушок за рік - це 75 до ряду Червоних площ, вщент забитих пошматованими окупантами; це чотири повних стадіони Лужники, повний склад хробачої Росгвардії або потяг довжиною від Москви до Рязані. Це неосяжна купа знищених ординців, -ті б точно до Карпат не зупинились.

У День Сил безпілотних систем говоримо про Птахів СБС. Сьогодні рівно рік з дня створення Угруповання, до складу котрого увійшло 7 юнітів СБС та 5 юнітів Лініі дронів. Це був перший наказ, підписаний мною на посаді командувача.

102 тис хробаків сьогодні на ранок у Підрахуйці і 360 тис ворожих цілей. 1,7 млн бойових вильотів за рік, 300+ подзьобаних хробаків щодоби,- це кожен третій окупант, знищений на цій війні. Поширити

Мадяр впевнений, що переломний моменту війні Росії проти України настав ,- багато у чому завдяки СБС.

Нема ні спокою ні тилу на болотах вже до Уралу, не буде його і у Сибіру, - питання часу. Жива сила противника, джерела фінансування війни та все, що дотичне до виробництва зброї! А ще- ппо противника. Ось чотири групи пріоритетних військових цілей СБС, вибивши котрі ми знесилимо ворога остаточно та зломимо йому хребта. Не бачу причин того не зробити!

“Мадяр” подякував побратимам за кропітку роботу вдень та вночі, сумлінну службу та героїчну боротьбу та привітав з професійним святом - Днем СБС!