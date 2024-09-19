Украина впервые в истории присоединилась к учениям НАТО по противодействию БПЛА

В Нидерландах проходят учения под эгидой Североатлантического альянса по противодействию дронам. Впервые в истории на них присутствуют представители Украины.
Главные тезисы
- Украина впервые присоединилась к учениям НАТО по противодействию дронам, что является важным шагом для украинской безопасности.
- Во время учений было испытано более 60 систем и технологий для противодействия беспилотникам, включая датчики, глушилки и киберперехватчики.
- Участие Украины в учениях является частью Дорожной карты инновационного сотрудничества с НАТО.
Украина присоединилась к учениям НАТО по противодействию БПЛА
Представители Украины присоединились к ежегодным учениям по технической совместимости систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (C-UAS TIE). В 2024 году они проходят с 10 по 20 сентября.
Обучение посетили представители 19 стран НАТО и трех государств-партнеров. Всего в них приняло участие 450 человек.
На учениях НАТО по противодействию БПЛА опробовали более 60 систем и технологий:
датчики;
системы наведения беспилотников на дроны;
киберперехватчики;
глушилки.
Участие Украины в учениях НАТО является частью Дорожной карты инновационного сотрудничества между нашим государством и Североатлантическим союзом. Документ был подписан на саммите НАТО в Вашингтоне.
Страны Североатлантического союза поддерживают Украину в борьбе против РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что дверь НАТО открыта для Украины и когда-то наша страна вступит в Альянс.
В то же время он неоднократно говорил, что это невозможно, пока идет война с Россией.
Мир в Украине является важной составляющей безопасности в Европе, сказал Столтенберг на одном из последних выступлений.
Страны НАТО помогают Киеву вооружением. Однако речь идет о военной помощи, которую предоставляют отдельные страні, а не весь Североатлантический союз.
НАТО делает все возможное, чтобы РФ не обвинила военно-политический блок в том, что он является третьей стороной конфликта.
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