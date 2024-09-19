Україна вперше в історії приєдналась до навчань НАТО з протидії БпЛА
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна вперше в історії приєдналась до навчань НАТО з протидії БпЛА

дрони
Джерело:  Укрінформ

У Нідерландах проходять навчання під егідою Північноатлантичного альянсу з протидії дронам. Вперше в історії на них присутні представники України.

Головні тези:

  • Україна вперше приєдналась до навчань НАТО з протидії дронам, що є важливим кроком для української безпеки.
  • Під час навчань випробували понад 60 систем та технологій для протидії безпілотникам, включаючи датчики, глушилки та кіберперехоплювачі.
  • Участь України у навчаннях є частиною Дорожньої карти інноваційного співробітництва з НАТО.

Україна приєдналась до навчань НАТО з протидії БпЛА

Представники України приєднались до щорічних навчань з технічної сумісності систем протидії безпілотним літальним апаратам (C-UAS TIE). У 2024 році вони проходять з 10 до 20 вересня.

Навчання відвідали представники 19 країн НАТО та трьох держав партнерів. Усього в них взяли участь 450 людей.

Україна вперше взяла участь разом з представниками приватного сектору та наукової спільноти.

На навчаннях НАТО з протидії БпЛА випробували понад 60 систем та технологій:

  • датчики;

  • системи наведення безпілотників на дрони;

  • кіберперехоплювачі;

  • глушилки.

Участь України у навчаннях НАТО є частиною Дорожньої карти інноваційного співробітництва між нашою державою та Альянсом. Документ був підписаний під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Країни Альянсу підтримують Україну у боротьбі проти РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що двері НАТО відкриті для України і колись наша країна вступить в Альянс. 

Водночас він неодноразово говорив, що це неможливо, допоки триває війна з Росією.

Мир в Україні є важливою складовою безпеки у Європі, сказав Столтенберг під час одного з останніх виступів.

Країни НАТО допомагають Києву озброєнням. Проте йдеться про військову допомогу від окремих країн, а не всього Альянсу. 

НАТО робить усе можливе, аби РФ не звинуватила військово-політичний блок у тому, що він є третьою стороною конфлікту.

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