Украина выдвинула РФ требование для начала мирных переговоров
Категория
Украина
Дата публикации

Украина выдвинула РФ требование для начала мирных переговоров

МИД Украины
Украина хочет видеть серьезные намерения со стороны РФ
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Россия должна сначала согласиться на реальное прекращение огня по меньшей мере на 30 суток, чтобы говорить о возможности начала переговоров о завершении войны.

Главные тезисы

  • Украина готова к длительному прекращению огня, если Россия поддержит этот сценарий.
  • Международное сообщество требует от Путина более конкретных решений.

Украина хочет видеть серьезные намерения со стороны РФ

С заявлением по этому поводу выступил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украина в очередной раз подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что Россия действительно готова к сложному пути к миру, а не только к "мирному популизму" или кратковременному пропагандистскому прекращению огня ради парада 9 мая".

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Он также подчеркнул, что российский диктатор Путин может продемонстрировать подлинную готовность к мирным переговорам, если остановит огонь как минимум на 30 дней.

Если Россия готова к 60 или 90-дневному прекращению огня, мы тоже готовы, — добавил украинский дипломат.

Киев до сих пор ждет от Москвы реальных решений и действий, а не просто голословных заявлений.

По словам Сибиги, когда действительно прекратится огонь, могут начаться переговоры — в любом формате, который принесет мир.

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