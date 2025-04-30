Украина выдвинула РФ требование для начала мирных переговоров

Россия должна сначала согласиться на реальное прекращение огня по меньшей мере на 30 суток, чтобы говорить о возможности начала переговоров о завершении войны.

Украина хочет видеть серьезные намерения со стороны РФ

С заявлением по этому поводу выступил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украина в очередной раз подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что Россия действительно готова к сложному пути к миру, а не только к "мирному популизму" или кратковременному пропагандистскому прекращению огня ради парада 9 мая". Андрей Сибига Глава МИД Украины

Он также подчеркнул, что российский диктатор Путин может продемонстрировать подлинную готовность к мирным переговорам, если остановит огонь как минимум на 30 дней.

Если Россия готова к 60 или 90-дневному прекращению огня, мы тоже готовы, — добавил украинский дипломат. Поделиться

Киев до сих пор ждет от Москвы реальных решений и действий, а не просто голословных заявлений.