Украина выдвинула РФ требование для начала мирных переговоров

Россия должна сначала согласиться на реальное прекращение огня по меньшей мере на 30 суток, чтобы говорить о возможности начала переговоров о завершении войны.
Главные тезисы
- Украина готова к длительному прекращению огня, если Россия поддержит этот сценарий.
- Международное сообщество требует от Путина более конкретных решений.
Украина хочет видеть серьезные намерения со стороны РФ
С заявлением по этому поводу выступил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Он также подчеркнул, что российский диктатор Путин может продемонстрировать подлинную готовность к мирным переговорам, если остановит огонь как минимум на 30 дней.
Киев до сих пор ждет от Москвы реальных решений и действий, а не просто голословных заявлений.
По словам Сибиги, когда действительно прекратится огонь, могут начаться переговоры — в любом формате, который принесет мир.
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